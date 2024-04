Oppo A38, prezzo in picchiata: minimo storico e costa pochissimo

Oggi trovi lo smartphone Oppo con uno sconto del 41% e lo paghi veramente pochissimo. Lo puoi pagare anche in 5 rate a tasso zero. Scopri le caratteristiche.

Fonte foto: Oppo

Spendere poco per uno smartphone non vuol dire per forza di cose accontentarsi di quello che offre il mercato. Anzi, tutt’altro. Bisogna, però, essere bravi nello sfruttare le giuste offerte e le giuste occasioni che troviamo di giorno in giorno. Come quella disponibile oggi su Amazon per l’Oppo A38, smartphone economico dell’azienda cinese, che fa scendere il prezzo al minimo storico e con uno sconto del 41%. Lo paghi quasi metà prezzo e poco meno di 130 euro. Puoi anche decidere di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.

Un prezzo eccezionale per uno dei migliori telefoni nella sua categoria. E non stiamo esagerando. Oppo in questi anni si è costruita la propria nicchia di mercato grazie a dispositivi performanti, ma soprattutto realizzati con ottimi materiali e con un design riconoscibilissimo. E questo Oppo A38 non tradisce le attese. La cover con design OPPO Glow lo rende unico brilla anche di notte. Approfitta subito di questo super sconto e fai un affare incredibile.

Oppo A38 – nero

Oppo A38 – giallo

Oppo A38: prezzo, offerta e sconto Amazon

Il miglior smartphone lowcost che puoi trovare oggi su Amazon. L’Oppo A38 è disponibile su Amazon con uno sconto di ben il 41% e il prezzo scende a 129,99 euro. Un prezzo da entry-level, ma le caratteristiche di questo dispositivo sono superiori. Il risparmio sfiora i 100 euro (una cifra elevata per un telefono così economico) e lo puoi anche pagare in 5 rate da 26 euro al mese utilizzando il servizio Amazon disponibile nella pagina prodotto. Il telefono è già disponibile per essere spedito e lo ricevi a casa in meno di ventiquattro ore. Per fare il reso gratuito hai 14 giorni di tempo, come da nuove indicazioni del sito di e-commerce.

Oppo A38: la scheda tecnica

Non bisogno farsi ingannare dal prezzo: l’Oppo A38 offre molto di più di quanto possa far immaginare. Sicuramente non ha le stesse prestazioni di un telefono che costa centinaia di euro, ma non è quello il suo obiettivo. In confronto ad altri dispositivi della stessa fascia di prezzo (e che costano anche di più), assicura prestazioni ben superiori. Vediamo nel dettaglio la scheda tecnica.

Partiamo dal primo elemento che spicca immediatamente: lo schermo. L’Oppo A38 è dotato di un display da 6,56 pollici con refresh rate fino a 90 Hz che lo rende più fluido nell’utilizzo quotidiano. Ottima anche la luminosità che lo rende visibile nelle situazioni più complicate. Sotto la scocca trovi il processore MediaTek Helio G85 supportato da 4 gigabyte di RAM e da 128 gigabyte di memoria interna. Sia la RAM sia lo spazio di archiviazione possono essere aumentati per assicurare una maggior potenza quando si utilizzano app un po’ più pesanti, come ad esempio i videogame.

Il comparto fotografico assicura il giusto compromesso tra ottime foto e un prezzo veramente mini. Nella parte posteriore trovi una fotocamera principale da 50 megapixel e un sensore per l’effetto bokeh, utilissimo per i ritratti. L’obiettivo principale è di ottima qualità e assicura immagini e video perfetti, aiutato anche dagli algoritmi di intelligenza artificiale di Oppo. La fotocamera per i selfie è da 5 megapixel.

Chiudiamo con l’ottima batteria da 5.000mAh che assicura un’autonomia fino a due giorni utilizzando lo smartphone normalmente. Supporta anche la ricarica rapida SUPERVOOC fino a 33W che impiega circa un’ora per avere il 100% di autonomia.

