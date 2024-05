Fonte foto: OPPO

C’è una novità per la famiglia di smartphone di OPPO in Italia. Il brand cinese, infatti, ha annunciato il debutto del nuovo OPPO A60, ultimo arrivato della serie A dell’azienda. Si tratta di un modello di fascia bassa che proverà a ritagliarsi il suo spazio sul mercato rivolgendosi agli utenti alla ricerca di uno smartphone da meno di 200 euro.

Oppo A60: caratteristiche tecniche

La scheda tecnica di OPPO A60 include il SoC Qualcomm Snapdragon 680, uno dei chip che compongono la fascia bassa della gamma Qualcomm. Realizzato con processo produttivo a 6 nm, questo chip è dotato di una CPU octa core con quattro core Kryo 265 Gold da 2,4 GHz e quattro core Kryo 265 Silver da 1,9 GHz, di una GPU Adreno 610 e integra un modem 4G.

La batteria è da 5.000 mAh, con ricarica rapida SUPERVOOC da 45 W: per caricare il 50% della batteria, partendo da una condizione di batteria scarica, servono 30 minuti. Lo smartphone è disponibile in Italia in un’unica configurazione, con 8 GB di RAM e 256 GB di storage UFS 2.2.

Il display IPS LCD ha una diagonale di 6,67 pollici, risoluzione HD+ (720 x 1.604 pixel) e refresh rate massimo di 90 Hz. C’è la funzione Splash Touch che consente, grazie a un apposito algoritmo, di rilevare correttamente il tocco anche quando il display è bagnato.

Il comparto fotografico include una doppia fotocamera posteriore, con un sensore principale da 50 Megapixel e un sensore da 2 Megapixel per le macro. C’è anche una fotocamera anteriore da 8 Megapixel. La registrazione video, sia con la fotocamera principale posteriore che con la fotocamera anteriore è limitata a 1080p e 30 fps.

Il comparto audio è formato da due speaker stereo, con funzione Ultra Volume. OPPO A60 può sfruttare il Wi-Fi 5 e il Bluetooth 5.0 oltre al 4G (il chip Qualcomm non consente l’utilizzo della rete 5G). Il sistema operativo è Android 14 con ColorOS 14. Secondo la politica di aggiornamenti dell’azienda, lo smartphone dovrebbe ricevere un solo major update oltre a patch di sicurezza per 3 anni dal lancio.

Il design della back cover richiama quello di altre produzioni recenti di OPPO. Lo smartphone misura 165,7 x 76 x 7,7 mm con un peso di 186 grammi.

Oppo A60: prezzo e disponibilità

Il nuovo Oppo A60 è disponibile in Italia da questa settimana. Lo smartphone è acquistabile con la possibilità di scegliere tra due colorazioni: Ribble Blue o Midnight Purple. Il prezzo di listino è di 199,99 euro e l’unica versione disponibile in Italia è dotata di 8 GB di RAM e 256 GB di storage. Per diventare realmente competitivo, considerando il chip utilizzato, il nuovo OPPO A60 dovrà calare di prezzo in modo significativo. Lo smartphone è già acquistabile tramite lo store ufficiale di OPPO e sarà in vendita anche tramite store di rivenditori partner, come Amazon.