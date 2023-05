Oppo A78 5G, a questo prezzo su Amazon è irresistibile

Se fino a un anno fa acquistare un telefono Android di fascia media di ultima generazione era la scelta più conveniente e corretta per la stragrande maggioranza degli utenti, oggi l’acquisto va valutato con molta attenzione a causa dell’aumento generalizzato dei prezzi in tutto il settore dell’elettronica. Ma chi ha l’occhio lungo e un briciolo di pazienza prima o poi trova l’occasione giusta su Amazon.

Ad esempio Oppo A78 5G è un dispositivo arrivato in Italia circa tre mesi fa, è nuovissimo, ha un chip sufficiente per fare un po’ di tutto (social, WhatsApp, navigazione Internet, fare e vedere foto e video) e tanta batteria. Ma ciò che lo rende irresistibile è il prezzo che Amazon continua a scontare e che oggi raggiunge il suo minimo storico.

Oppo A78 5G – Mediatek Dimensity 700- Versione 4/128 GB

Oppo A78 5G: caratteristiche tecniche

Oppo A78 5G è uno smartphone economico con chip MediaTek Dimensity 700, 4 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione, espandibili tramite scheda microSD.

Il display è un LCD da 6,56 pollici, con risoluzione HD+ (720×1.612 pixel), frequenza di aggiornamento di 90 Hz e luminosità massima di 600 nit. Il pannello è protetto da un vetro Panda Glass.

Il comparto fotografico posteriore è costituito da un sensore principale da 50 MP (f/1.8) e da un secondo sensore da 2 MP (f/2.4) per la profondità, mentre la fotocamera anteriore è inserita nel notch a forma di U ed è da 8 MP (f/2.0).

Sul fronte delle connessioni, oltre al 5G (che è il vero "plus" dei chip Dimensity rispetto ai chip Helio di MediaTek), è disponibile Bluetooth 5.3, WiFi 5 e anche il chip NFC utile sia per i pagamento contactless con il POS sia leggere le card elettroniche come la CIE. Non manca, infine, il jack da 3,5 millimetri, che per molti è una caratteristica assai gradita.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh, che è un ottimo valore, e ha una potenza di ricarica massima di 33W, che non è affatto male su un telefono di questa fascia. Secondo le specifiche del produttore, infatti, si passa da 0 al 52% in 30 minuti, mentre occorrono 67 minuti per una ricarica completa di questo telefono.

Oppo A78: l’offerta Amazon

Oppo A78 è un telefono economico ma di qualità, arrivato in Italia lo scorso febbraio ad un prezzo di listino di 329,99 euro. Il prezzo non è bassissimo, ma è ormai normale nel 2023 che un po’ tutti i modelli costino qualche decina di euro in più di quanto realmente sarebbe ideale pagarli.

Ma basta aspettare l’offerta giusta su Amazon, come quella attuale su Oppo A78 a 249,99 euro (-24%, -80 euro). A questo prezzo Oppo A78 è uno smartphone per tutti, dal prezzo giusto: a meno di tanto è molto probabile comprare solo scarti di magazzino.

Oppo A78 5G – Mediatek Dimensity 700- Versione 4/128 GB