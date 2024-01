Oppo A78 5G, con gli sconti Amazon l'affare è servito

Oppo è uno dei brand più apprezzati dagli utenti e da sempre offro loro dispositivi dal design accattivante e caratterizzati da un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Anche quando ci si orienta verso un prodotto di fascia medio-bassa, l’azienda cinese rimane sempre una garanzia e a un costo davvero molto interessante è possibile portare a casa un device con una scheda tecnica versatile e completa come l’Oppo A78 5G. Per le prossime ore, grazie alle offerte su Amazon, questo smartphone costa ancora meno e grazie ad una offerta davvero imperdibile.

Oppo A78 5G – MediaTek Dimensity 700 – Versione 8/128 GB

Oppo A78 5G ha uno schermo LCD da 6,56 pollici, con risoluzione HD+ (1.612×720 pixel) e refresh rate fino a 90 Hz. Sullo schermo c’è un vetro Panda glass, che lo protegge da graffi, urti e cadute accidentali.

Il processore è un MediaTek Dimensity 700 coadiuvato, per questa specifica offerta, da 8 GB di RAM e 128 GB di spazio per l’archiviazione, espandibile fino massimo a 1 TB tramite scheda microSD.

Presente anche la funzione Virtual RAM che consente all’utente di ottenere fino 8 GB di RAM in più attingendo dallo spazio di archiviazione interno del device

Il comparto fotografico è composto da un sensore principale da 50 MP (f/1.8) e un sensore da 2 MP (f/2.4) da utilizzare per la profondità. La fotocamera frontale, invece, è da 8 MP (f/2.0).

Tra le connessioni ci sono: il 5G, il Wi-fi 5, il Bluetooth 5.3, l’USB-C 2.0, il chip per l’NFC, l’ingresso jack da 3,5 mm e le varie soluzioni per il rilevamento della posizione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS e NAVIC.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh con ricarica cablata SuperVOOC da 33 W. Il sistema operativo è Android 13 con interfaccia utente proprietaria ColorOS 13.

Presente, infine, la certificazione IP54, che attesta la resistenza di questo smartphone alla polvere e agli spruzzi d’acqua da tutte le direzioni.

Oppo A78 5G è un ottimo smartphone di fascia medio-bassa, solido, resistente e con una scheda tecnica piuttosto versatile. Parliamo di uno smartphone con un ottimo rapporto qualità-prezzo, perfetto per la vita di tutti i giorni e per chi ha bisogno di un telefono moderno, affidabile e con una grande autonomia che può accompagnare l’utente fino a sera senza troppe difficoltà, grazie anche alla comodissima funzione Battery Health.

Il prezzo di listino è di 249,90 euro, tuttavia grazie agli sconti su Amazon per le prossime ore Oppo A78 5G può essere portato a casa a 199,99 euro (-20%, -49,91 euro), un’offerta davvero molto interessante, l’ideale per chi vuole cambiare un vecchio smartphone e cerca un nuovo device affidabile e dal prezzo contenuto.

