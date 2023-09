Fonte foto: Oppo

A circa un mese e mezzo dal debutto in Asia, sul mercato indonesiano, Oppo A58 4G è arrivato anche in Italia. Si tratta dello stesso telefono, con le stesse caratteristiche e gli stessi limiti tecnici, ma ad un prezzo parecchio superiore. Forse persino troppo alto, oggi, per giustificare l’acquisto di questo modello visto che, per la stessa cifra, si trovano offerte vantaggiose su telefoni più performanti.

E persino telefoni migliori della stessa Oppo, già in sconto su Amazon o altri store online. Il prezzo di listino di Oppo A58 4G, per questo, è destinato a scendere in fretta.

Oppo A58 4G: caratteristiche tecniche

Al netto delle considerazioni sul prezzo, Oppo A58 4G è un telefono di fascia medio-bassa basato sul chip MediaTek Helio G85 e con schermo LCD IPS da 6,67 pollici, con risoluzione FHD+ e refresh rate a 60 Hz, valore ormai quasi anacronistico.

La RAM è pari a 6 GB, espandibile con la tecnologia "Virtual RAM" che preleva memoria dallo storage, che è da 128 GB. Proprio lo storage, però, ha un’altra caratteristica tecnica obsoleta: è di tipo eMMC, quindi molto lento.

Due le fotocamere posteriori: una discreta 50 MP f/1.8 e una sostanzialmente inutile 2 MP f/2.0 usata per calcolare la profondità e fare l’effetto bokeh. La fotocamera frontale è da 8 MP f/2.0.

L’aspetto tecnico migliore di questo smartphone è la batteria: capacità da ben 5.000 mAh e ricarica a 33 watt, che non sono molti in assoluto ma lo sono per la fascia di mercato.

Infine, il sistema operativo è Android 13 personalizzato con l’interfaccia utente proprietaria ColorOS 13.1 e c’è la certificazione IP54, e ciò vuol dire che questo modello resiste abbastanza bene alla polvere e agli spruzzi d’acqua (ma non all’immersione).

Oppo A58 4G: prezzo e disponibilità

Oppo A58 4G è già in vendita in Indonesia all’equivalente di 150 euro. E quello è il prezzo ideale per questo modello, con queste caratteristiche tecniche.

Al momento, però, in Italia è in vendita a 249,99 euro. Un prezzo completamente fuori mercato, visto che su Amazon si trova con la stessa cifra l’Oppo A78 5G, che è sempre un telefono di fascia media, ma con una scheda tecnica molto più accettabile.

Oppo A78 5G – Mediatek Dimensity 700 -Versione 8/128 GB