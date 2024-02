Oppo, sconto mai visto prima per questo smartphone top: da comprare subito

Fonte foto: Oppo

Occasione domenicale per chi è alla ricerca di un smartphone top, ma non vuole spendere una cifra enorme. Da oggi su Amazon trovi in promo e al minimo storico l’Oppo A79, telefono da pochissimo uscito sul mercato e che si posiziona in quella fascia intermedia molto ambita dai produttori e molto richiesta dagli utenti. Uno smartphone con ottime potenzialità e caratteristiche e che rispetto a tanti altri modelli che trovi sul mercato ha anche un design affascinante. Oppo, infatti, è uno dei pochi brand che punta molto anche sull’aspetto dei dispositivi, realizzando sempre delle cover molto particolari che li rendono unici.

Come detto, lo smartphone è disponibile in offerta e a un super prezzo. Il merito è dello sconto top del 29% che fa risparmiare 100 euro sul prezzo di listino. Hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione da Amazon e attivabile direttamente nella pagina prodotto. Per uno smartphone con un ottimo schermo, una fotocamera professionale e tanta potenza, si tratta di un’occasione da non farsi sfuggire.

Oppo A79 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Prezzo al minimo e super occasione su Amazon per l’Oppo A79. Lo smartphone top è in offerta a un prezzo di 249 euro con uno sconto del 29% che ti fa risparmiare ben 100 euro. Una cifra tutt’altro che da disprezzare per un dispositivo con queste caratteristiche e funzionalità. Inoltre, puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate da 49,80 euro al mese utilizzando il servizio offerto da Amazon e disponibile nella pagina prodotto. Lo smartphone è disponibile in due colorazioni e viene spedito immediatamente: la consegna è prevista anche in meno di ventiquattro ore. Per effettuare il reso gratuito hai come sempre 30 giorni di tempo.

Oppo A79: la scheda tecnica

Oppo da sempre ha puntato molto sul design e sulla qualità dei materiali utilizzati per realizzare i suoi smartphone. E questo Oppo A79 non tradisce la filosofia del brand. La cover posteriore brilla come se fosse un diamante e il design è ispirato alle piume che si muovono alla luce. Il Growing Feather Design rende veramente unico questo smartphone e riconoscibilissimo nella sua fascia di prezzo.

Passando ad aspetti più tecnici, lo smartphone è dotato di un display da ben 6,72 pollici con risoluzione FHD e refresh rate elevato che lo rende più fluido nell’utilizzo quotidiano. Lo schermo è grande e anche molto luminoso, in modo da vedere ogni dettaglio anche in piena luce. La stessa qualità è presente anche nel comparto audio: potete attivare anche la modalità ultra volume per sentire chiaramente anche negli ambienti più rumorosi. La potenza è assicurata dall’ottimo processore MediaTek Dimensity 6020: prestazioni elevate ed efficienza energetica per tenere sotto controllo i consumi della batteria. A bordo anche 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna, espandibile fino a 1 terabyte utilizzando una scheda microSD. C’è anche la funzione per l’espansione della RAM tramite memoria virtuale che prende in prestito lo spazio di archiviazione inutilizzato per offrire prestazioni più fluide.

Non tradisce nemmeno il comparto fotografico. Nella parte posteriore trovi un’ottima fotocamera principale da 50 megapixel che assicura scatti con un livello di dettagli elevatissimo. La fotocamera per i selfie, invece, è da 8 megapixel. Puoi ritoccare le foto e i ritratti in tempo reale grazie all’aiuto prezioso e fondamentale dell’intelligenza artificiale.

In chiusura, ottima la batteria da 5.000mAh con supporto alla ricarica SUPERVOOC da 33W che impiega circa un’ora per assicurarti il massimo dell’autonomia.

