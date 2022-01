Oppo A96: come sarà il nuovo smartphone 5G economico

Oppo A96 andrà a rinfoltire la fascia media degli smartphone dell’azienda cinese e, probabilmente, lo farà con un design abbastanza elegante e rinnovato rispetto alle precedenti generazioni. In attesa di Oppo Find X5 (o X4) e Reno 7, dobbiamo accontentarci di qualche indiscrezione sulla serie A, già costituita da numerosi modelli.

A movimentare un po’ le acque è stato Evan Blass, noto leaker di comprovata affidabilità, che ha pubblicato su Twitter una serie di rendering di Oppo A96. Le immagini non ne rivelano semplicemente il design, ma anche alcune caratteristiche che ci permettono sapere – per sommi capi – cosa possiamo aspettarci da questo dispositivo. La connettività ultra veloce e l’utilizzo di una fotocamera a doppi sensori, fanno pensare all’introduzione di alcune novità significative da parte di Oppo, ma dovremo aspettare di conoscere i dettagli tecnici per effettuare delle ipotesi più concrete su questo smartphone economico.

Oppo A96, com’è fatto

In base ai primi rendering, il nuovo Oppo A96 – oltre al classico nero – dovrebbe sfoggiare delle colorazioni molto giovanili: rosa e un celeste cangiante verso una tonalità del viola. Il design è reso molto elegante dai bordi piatti e dagli angoli leggermente arrotondati.

Nella parte frontale, lo smartphone Oppo sfoggia un design punch-hole, con fotocamera selfie inserita nel foro in alto a sinistra e lo spessore della cornice inferiore un po’ più marcato rispetto alle altre. Secondo i rumor, il pannello dovrebbe essere un AMOLED, potrebbe quindi integrare un sensore di impronte.

Le immagini permettono anche di dare uno sguardo alla configurazione della fotocamera posteriore di Oppo A96, che è costituita da due sensori supportati dall’intelligenza artificiale. I due obiettivi non sono più inseriti all’interno di un riquadro nero a sé stante (il classico “scalino”), ma sono messi in risalto soltanto da un contorno rettangolare di colorazione più accesa.

Sembrerebbe, infine, trovare conferma il supporto alla connettività 5G, il che potrebbe implicare l’utilizzo di un processore di fascia media che integri tale tecnologia.

Oppo A96, quando arriva

Quando si tratta di Oppo, è sempre difficile fare ipotesi sulla data di disponibilità degli smartphone. Infatti, Oppo A93, A94 e A95 – che dovrebbero tutti appartenere alla stessa serie di Oppo A96 – sono stati tutti lanciati nel corso degli ultimi mesi. Non vi sono quindi ricorrenze specifiche a fornire suggerimenti su un periodo specifico dell’anno.

Per quanto riguarda i prezzi, Oppo A96 dovrebbe assestarsi nella fascia compresa fra i 200 e i 300 euro, ma ne sapremo di più quando verranno svelate le specifiche tecniche.