Oppo A76 arriva in Italia: tanta batteria a poco prezzo

Arriva in Italia Oppo A76, l’ultimo modello di fascia medio-bassa del produttore cinese, che curiosamente è l’erede di Oppo A74 dell’anno scorso e non di Oppo A75 del 2017. Rispetto ad Oppo A74, inoltre, A76 ha qualcosa in meno e qualcosa in più e questo è un segno che Oppo sta riorganizzando la sua fascia media, anche alla luce delle difficoltà a reperire i componenti causata dalla crisi dei chip.

Di fatto, quindi Oppo A76 è oggi un buon telefono di fascia media con connessione 4G, dotato di hardware non recentissimo ma certamente rodato e affidabile, con una scheda tecnica all’insegna dell’equilibrio e un prezzo di vendita consono al prodotto. Oppo ha puntato molto sulla semplicità d’uso, sull’autonomia e sulla ricarica sacrificando un po’, invece, il comparto fotocamere che non è una priorità per chi ha bisogno di questo tipo di telefono. Ciò non vuol dire che Oppo A76 faccia brutte foto, ma certamente non è un camera phone e non può esserlo visto il prezzo di vendita contenuto, che non permette al produttore di spendere troppo sui sensori.

Oppo A76: caratteristiche tecniche

Oppo A76 si basa sul processore Qualcomm Snapdragon 680, con modem 4G, frequenza massima di 2,4 GHz e processo produttivo a 6 nm. Tutti fattori che lo aiutano a consumare poco, mantenendo prestazioni più che dignitose nell’uso quotidiano.

La fluidità d’uso, d’altronde, migliora anche grazie al refresh rate di 90 Hz dello schermo, che è da 6,56 pollici con tecnologia LCD IPS. Tipica, per la fascia di prezzo, la dotazione di memoria: 4/128 GB, con possibilità di espandere lo spazio di archiviazione grazie allo slot microSD.

Il comparto fotocamere prevede due sensori posteriori, rispettivamente da 13 MP e 2 MP, e uno frontale per i selfie da 8 MP. Con Oppo A76 è possibile girare video in Full HD a 30 frame per secondo, e fare foto anche in HDR.

Molto buona la batteria, con una capacità massima di 5.000 mAh e una buona potenza di ricarica massima con SuperVooc a 33 watt. Oppo ha ormai affinato moltissimo la sua tecnologia di ricarica, al fine di permettere una ricarica veloce ma senza danneggiare la batteria. Questo A76, ad esempio, può guadagnare oltre 3 ore di tempo di conversazione con una ricarica di 5 minuti.

Oppo A76: quanto costa

Oppo A76 è già in vendita in Italia, sia sullo store ufficiale di Oppo che su Amazon. Lo smartphone arriva con sistema operativo Android 11 e interfaccia ColorOS 11.1. Il prezzo di listino è pari a 249,99 euro.

Oppo A76 – Schermo da 6,56 pollici – 4/128 GB di memoria