Il mercato degli smartphone mid-range è forse quello che ha subito maggiormente l’impatto dei rincari che hanno colpito il settore dell’elettronica di consumo. Infatti i telefoni in questa fascia di prezzo, pur offrendo una scheda tecnica di tutto rispetto, tendono ad avere prezzi sempre pù elevati, che scoraggiano l’utenza spingendola verso i brand low cost (e low quality) o verso la fascia di prezzo inferiore.

Per certi versi questo è quello che accade anche con Oppo A98 5G che, di listino, ha un prezzo piuttosto importante che scoraggia l’acquisto ma che, grazie a Amazon, diventa più accessibile, scendendo abbondantemente sotto i 400 euro. L’occasione perfetta, insomma, per fare il grande passo e cambiare finalmente il vecchio smartphone.

Oppo A98 5G: scheda tecnica

Oppo A98 5G ha uno schermo LCD da 6,72 pollici con risoluzione FHD+ (2.412×1.080 pixel) e refresh rate fino a 120 Hz. Il processore è un Qualcomm Snapdragon 695 a cui si affiancano 8GB di RAM e 256 GB di memoria di archiviazione, espandibile fino a 1 TB tramite microSD. Presente, naturalmente, anche la funzionalità Oppo RAM Expansion che consente di aumentare la RAM del dispositivo, fino a un massimo di 8 GB, attingendo dalla memoria interna (se disponibile).

Il comparto fotografico è composto da un sensore principale da 64 MP (f/1.7) con autofocus veloce PDAF, un sensore per la profondità da 2 MP (f/2.4) e un sensore per le macro da 2 MP (f/3.3). La selfiecamera, invece, è da 32 MP (f/2.4).

Le connessioni comprendono il 5G, il Wi-Fi 5, il Bluetooth 5.1, la porta infrarossi, l’USB-C 2.0 e i vari sistemi per la geolocalizzazione tramite satelliti. Disponibile naturalmente anche il chip per l’NFC indispensabile per i pagamenti contactless.

Il comparto audio di Oppo A98 5G è composto da due altoparlanti Dual Stereo con modalità Ultra Volume, una tecnologia sviluppata dall’azienda cinese che aumenta fino al 200% il volume delle notifiche e dei contenuti multimediali riprodotti.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh con ricarica cablata SuperVooc da 67W, due valori eccellenti in questa fascia di prezzo: è possibile passare da o al 50% di carica in soli 18 minuti per arrivare al 100% in 44 minuti. Il sistema operativo è Android 13 con interfaccia proprietaria ColorOS 13.1. Il telefono, infine, ha la certificazione IPX4, che ne attesta la resistenza agli spruzzi d’acqua.

Oppo A98 5G: l’offerta su Amazon

Oppo A98 5G è un telefono di fascia intermedia di buona qualità, con una scheda tecnica di buon livello in cui non passa sicuramente inosservata la batteria. Il prezzo di listino è di 449,99 euro, non proprio basso ma giustificato sicuramente dalle grandi potenzialità di questo mid-range e dalla scheda tecnica ben equilibrata. Tuttavia, grazie all’offerta Amazon, è possibile portare a casa questo smartphone a 369,99 euro (-18%, -80 euro), con uno sconto più che ragionevole che potrebbe convincere gli indecisi a provare l’ormai ben nota qualità di Oppo.

