Oppo Enco Air2 Pro ufficiali: caratteristiche e prezzo

Oppo ha lanciato sul mercato italiano i nuovi auricolari wireless in-ear Oppo Enco Air2 Pro dal design minimale e raffinato che migliora anche l’ergonomia e rende gli auricolari più facili da estrarre dalla custodia, facendoli sporgere maggiormente (ben il 77% della superficie è disponibile per la presa). Grazie alla certificazione IP54 sono anche resistenti a polvere e umidità e dunque adatti a essere usati per attività all’aperto, durante le quali è utile la modalità trasparenza che ci tutela da pericoli in arrivo che, causa ANC, rischieremmo di non sentire.

Oppo Enco Air2 Pro: caratteristiche tecniche

I nuovi auricolari wireless Oppo Enco Air2 Pro hanno driver con diaframma titanizzato da 12,4 mm. La cassa armonica posteriore è ampia e con la sintonizzazione Enco Live-Bass è possibile ascoltare l’intera gamma di suoni che coprono i bassi tanto quanto gli alti.

Gli auricolari sono dotati della cancellazione attiva del rumore (ANC) e della modalità trasparenza, che riporta i suoni esterni all’interno dell’orecchio togliendo la necessità di rimuovere gli auricolari.

I controlli smart touch, invece, consentono con un doppio tocco sugli auricolari di scattare una foto dallo smartphone collegato alle cuffiette, ad esempio per fare più comodamente dei selfie. Le Oppo Enco Air2 Pro possono anche essere collegate contemporaneamente a due dispositivi diversi.

Con l’impostazione automatica della modalità a bassa latenza a 94 ms si ottiene una sincronizzazione migliore tra audio e video così come è stata ridotta la perdita di connettività.

Lo standard di connessione è il Bluetooth 5.2 a bassa latenza, che permette anche la trasmissione dell’audio in formato binaurale, cioè registrato in modo da dare l’impressione all’ascoltatore che i suoni siano ben posizionati nello spazio.

Oppo, infine, assicura che la batteria garantisce fino a 7 ore di utilizzo degli auricolari e fino a 28 ore con la custodia di ricarica. La batteria supporta la ricarica rapida che in 10 minuti aggiunge altre due ore di utilizzo.

Oppo Enco Air2 Pro: disponibilità e prezzo

Gli auricolari Oppo Enco Air2 Pro sono già in vendita in Italia sul sito ufficiale dell’azienda e in colore bianco ad un prezzo di listino di 79,99 euro.