Oppo Enco X2 disponibili in Italia: quanto costano

Oppo porta anche in italia i nuovi auricolari in-ear Enco X2, dotati del sistema acustico Super Dynamic Balance Enhanced Engine (SuperDBEE) e della cancellazione attiva del rumore (ANC), che aveva lanciato a febbraio insieme allo smartphone top di gamma Find X5. Proprio come il Find X5, anche con le Oppo Enco X2 assistiamo ad un vistoso salto di qualità rispetto al modello precedente.

Oppo, d’altronde, ormai viaggia spedita verso un posizionamento premium e cerca di farsi spazio nella fascia alta del mercato. Anche in quella del mercato delle cuffiette, dove i nomi da battere sono Apple AirPods Pro e Samsung Galaxy Buds Pro. Design e funzioni evolute, quindi, sono le due chiavi che Oppo sta usando per entrare nel mondo dei dispositivi in cui il prezzo di vendita conta, ma fino a un certo punto perché sono altrettanto importanti il brand e la sua riconoscibilità da parte dell’utente. Ancora è presto per dire se Oppo riuscirà nell’intento, ma una cosa è certo: le Enco X2, tanto quanto il Find X5, sono dispositivi sopra la media, con un prezzo sopra la media.

Oppo Enco X2: caratteristiche tecniche

Rispetto alla versione precedente, i nuovi auricolari OPPO Enco X2 hanno doppi driver coassiali: il primo con un sistema di vibrazione a ultrasuoni a bassa distorsione, il secondo è un diaframma in polimero a cristalli liquidi (LCP). Tecnicismi che dimostrano la voglia di Oppo di posizionarsi nel mercato premium, grazie ad una elevata qualità d’ascolto.

Ma anche grazie ad una personalizzazione del suono in base all’orecchio dell’utente: sugli auricolari OPPO Enco X2 è stata introdotta la funzione Golden Sound che, dopo un test di cinque minuti, è in grado di rilevare il tipo canale uditivo dell’utente, per fornire un suono su misura.

Un’altra novità riguarda il nuovo standard per la cancellazione del rumore che basa il suo funzionamento su una coppia di microfoni disponibile in ognuna delle gemme. Il che si traduce in una migliore cancellazione del brusio di sottofondo (45 dB e una gamma di frequenza fino a 4000 Hz) al fine di rendere l’ascolto pulito.

Le nuove cuffiette di Oppo sono compatibili con l’Hi-Res Audio Wireless, il nuovo Low Latency High-Definition Audio Codec (LHDC) 4.0. La batteria dura 40 ore in totale, inclusa la carica della custodia, con l’ANC disattivato. C’è la ricarica veloce, anche wireless, che con 5 minuti di carica aggiunge 2 ore di ascolto. Gli auricolari sono certificati IP54 e resistono alla polvere e agli schizzi d’acqua o all’umidità del sudore.

OPPO Enco X2: prezzo e disponibilità

Gli auricolari Oppo Enco X2 sono disponibili in due colori: Nero (Black) e Bianco (White) e sono in vendita sull’Oppo Store italiano. In alternativa è possibile comprarli anche su Amazon al prezzo di 199,99 euro.

Oppo Enco X2 – Auricolari True Wireless di tipo in-ear con cancellazione del rumore (ANC)