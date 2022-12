Oppo Find N2 e Find N2 Flip ufficiali: caratteristiche e prezzi

Sono stati finalmente presentati al pubblico i tanto attesi Oppo Find N2 e Find N2 Flip, i due nuovi smartphone pieghevoli che (a differenza del primo Oppo Find N) arriveranno anche in Italia diventando in questo modo i concorrenti più agguerriti dei foldable di Samsung, ovvero il Samsung Galaxy Z Fold4 e il Samsung Galaxy Z Flip4.

Prima di descriverli, però, vi diamo una dritta per comprendere i nomi di questi due nuovi telefoni: Oppo Find N2 è il successore di Oppo Find N ed è uno smartphone pieghevole "a farfalla", il secondo del produttore. Oppo Find N2 Flip, invece, è un modello completamente nuovo: il primo che si piega "a conchiglia", senza un predecessore (nonostante quel "2" nel nome). Non cercate, dunque, un Oppo Find N Flip perché non è mai esistito.

Oppo Find N2: caratteristiche tecniche

Diretto successore del Find N che non ha mai lasciato i confini cinesi, il nuovo Oppo Find N2 ha alcune migliorie rispetto al predecessore sicuramente interessanti. La prima come era già trapelato in precedenti leak riguarda la nuova ingegnerizzazione della cerniera, che Oppo ha reso più resistente e al tempo stesso leggera, usando un mix di fibra di carbonio e una lega ad alta resistenza di derivazione aeronautica.

Il risultato è una cerniera che secondo i test di laboratorio dell’ente indipendente TUV può resistere fino a 400.000 mila aperture e chiusure. La cerniera di nuova generazione, battezzata da Oppo Flexion Hinge ha 36 componenti in meno rispetto a quella montata sul Find N.

Altra diversità non di poco conto rispetto al suo predecessore, e il peso di 233 grammi del Find N2 (nella versione in pelle vegana), che sono in totale 42 in meno. Tutto questo sforzo messo in campo da Oppo per il suo nuovo foldable è anche visibile: la piega è quasi invisibile, e comunque è un bel 67% in meno di quella del Find N.

Il display interno (quello che si piega) è un AMOLED LTPO ha una dimensione di 7,1 pollici da aperto e una risoluzione Full HD+. Questo pannello mette sul piatto un valore di luminosità massimo pari a 1.550 nit e un refresh rate di 120 Hz, due valori molto alti per uno schermo pieghevole.

Lo schermo esterno ha una dimensione di 5,54 pollici e una cornice che è stata ridotta del 47% rispetto al Find N di prima generazione. Questo display AMOLED a una luminosità pari a 1.350 nit e anche in questo caso la frequenza di aggiornamento è di 120 Hz e una risoluzione Full HD+. Essendo più esposto a graffi e urti, questo vetro è protetto da un Corning Gorilla Glass Victus.

Il nuovo foldable di Oppo utilizza ancora il "vecchio" SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, che comunque sa ancora il fatto suo quando si tratta di prestazioni pure. La scelta di Oppo di rimanere col SoC di precedente generazione probabilmente è dovuta al fatto di voler contenere i costi di uno smartphone che come vedremo più avanti non è certo economico. Due le varianti di RAM e altrettante di storage proposte: 12 o 16 GB di RAM e 256 o 512 GB di spazio di archiviazione.

Il comparto fotografico posteriore è ottimizzato e tarato da Hasselblad, e le immagini vengono poi elaborate dal chip propiretario MariSilicon X di Oppo.

Tre i sensori disponibili: un grandangolare da 50 MP (apertura f/18) con OIS, un teleobiettivo da 32 MP (f/2.0) con zoom ottico 2x e un ultra grandangolare da 48 MP (f/2.2). La fotocamera interna per i selfie ha un sensore da 32 MP Sony IMX615 (f/2.4), ma volendo si può usare anche il comparto fotografico posteriore per farsi un autoscatto: basta aprire lo schermo e usare il display esterno per inquadrarsi.

La batteria da 4.520 mAh è dotata di ricarica veloce Oppo SuperVOOC a 67W, che è in grado di arrivare al 100% di autonomia (da zero) in 42 minuti. C’è anche la ricarica inversa.

Tra le connessioni disponibili ci sono il WiFi 6, il Bluetooth 5.2, l’NFC, il GPS e chiaramente il 5G. Oppo Find N2 arriva con Android 13 e l’interfaccia utente ColorOS 13 di Oppo.

Oppo Find N2 Flip

Il pieghevole a conchiglia Oppo Find N2 Flip ha un display esterno AMOLED frontale da 3,26 pollici, che rispetto ad altri foldable sul mercato ha la peculiarità di essere posizionato verticalmente. Questa dimensione in combinazione con il layout verticale consente di vedere fino a 6 notifiche tutte insieme e anche un’anteprima delle foto che vengono scattate. Il display interno arriva a 6,5 pollici quando aperto, è di tipo AMOLED LTPO con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 120 Hz.

Il SoC scelto da Oppo è il Mediatek Dimensity 9000+ abbinato a 8 o 12 GB di memoria RAM. Lo spazio di archiviazione è disponibile in due varianti, da 128 GB o 256 GB, non espandibili.

Per scattare foto e riprendere video ci sono due sensori ottimizzati da Hasselblad. Il principale è un grandangolare da 50 MP, il secondo è un ultra grandangolare da 8MP (f/2.2). Le immagini catturate vengono elaborate dal Marisilicon X, come su tutti i recenti top di Oppo.

La batteria è uno dei punti di forza del nuovo Find N2 Flip in quanto è un modello da 4.300 mAh, che di fatto è la più capiente rispetto ai (pochi) altri foldable a conchiglia sul mercato. Tra l’altro, la batteria si ricarica a 44 watt, che non sono pochi in assoluto.

Le connessioni sono le stesse del modello Flip N2 così come il sistema operativo e l’interfaccia.

Prezzi e disponibilità

In attesa di sapere date di lancio e prezzi per l’Europa, Oppo Find N2, in Cina, è proposto a questi prezzi:

Oppo Find N2 12/256 GB: 7.999 yuan (circa 1.080 euro )

Oppo Find N2 16/512 Gb: 8.999 yuan (circa 1210 euro)

Tre le configurazioni disponibili (in Cina) per Oppo Find N2 Flip, con questi prezzi: