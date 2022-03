Oppo Find X5: al via i preordini

Oppo ha presentato qualche giorno fa la nuova serie flagship Oppo Find X5 dal design raffinato e elegante. Ma anche prezzi decisamente elevati, giustificati dalle scelte tecnologiche che rendono questa tripletta di smartphone adatta a quanti vogliono un terminale adatto a tutto, grazie alle prestazioni di altissimo livello e al comparto fotografico realizzato in collaborazione con Hasselblad.

I tre modelli sono preordinabili da oggi e disponibili dalla seconda metà di marzo e sono: Oppo Find X5 Lite, Oppo Find X5 e Oppo Find X5 Pro. Sono accomunati dalla relativa leggerezza e dall’elevata qualità della componentistica. Sui due modelli di fascia superiore, cioè Find X5 e Find X5 Pro, è anche presente il nuovo chip Marisilicon X di Oppo, dedicato all’elaborazione degli algoritmi di intelligenza artificiale (soprattutto quelli per migliorare foto e video). Tutti e tre i nuovi modelli sono in preordine sia su Amazon che sul sito ufficiale di Oppo, con consegne a partire dal 17 marzo e possibilità di permuta dell’usato e con una promozione di lancio.

Oppo Find X5 Lite: caratteristiche e prezzo

Oppo Find X Lite si basa sul processore Mediatek Dimensity 900, affiancato da 8/256 GB di memoria. Ha uno schermo AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento di 90 Hz, con luminosità massima di 800 nit e protetto da vetro Gorilla Glass 5. Siamo di fronte, quindi, ad un dispositivo di fascia media.

Il comparto fotocamere è composto da principale da 64 MP, un sensore grandangolare da 32 Mp e uno macro da 2 MP. La fotocamera frontale, con sensore Sony IMX615, è da 32 MP.

La Batteria è da 4.500 mAh con ricarica rapida SuperVOOC 2.0 65W e occorrono appena 31 minuti per una ricarica al 100 per cento. Sistema operativo Android 11 interfaccia ColorOS 12.1.

Il colore disponibile è il Blue cangiante con striature più chiare e nella confezione troviamo il caricatore, il cavo ricarica USB, la cover in silicone. Acquistando l’Oppo Find X5 Lite si riceverà in omaggio fino al 24 aprile la Oppo FindX5 Lite Liquid Silicon Protective Case, l’Oppo Band Sport Black e le cuffiette Oppo W52 White (valore commerciale 207 euro).

Il prezzo di Oppo Find X5 Lite in pre-ordine su Amazon con consegna dal 17 marzo è di 495,96 euro.

Oppo Find X5: caratteristiche e prezzo

Con questo smartphone si alza l’asticella e si entra nel segmento dei “quasi top“. Sia per la scelta del chipset, il Qualcomm Snapdragon 888 con 8/256 GB di memoria, sia per la presenza della NPU MariSilicon X e per la collaborazione con l’azienda svedese Hasselblad per il comparto fotocamere.

Il display è un AMOLED da 6,5 pollici di diagonale, con risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento di 120 Hz, luminosità massima di 1.000 nit e protezione Gorilla Glass Victus.

Più evoluto il gruppo fotocamere, con due sensoriSony IMX766 da 50 MP (un grandangolare e un ultragrandangolare) più uno zoom 2X ottico da 13 MP. La frontale è da 32 MP. Su Find X5, come su Find X5 Pro, ad aiutare il processore Qualcomm nei calcoli per l’elaborazione delle fotografie si aggiunge anche il chip Oppo MariSilicon X.

La batteria 4.800 mAh ha la ricarica SuperVooc da 80W che ricarica il 50 per cento in 12 minuti e la ricarica wireless AirVooc da 30W (con ricarica inversa a 10W). Il sistema operativo è Android 12 con interfaccia ColorOS 12.1.

Il prezzo in pre ordine con consegna dal 17 marzo in poi è di 999 euro. In omaggio fino al 24 aprile la OPPO FindX5 Kevlar Protective Case Black, un OPPO Watch Free Black e le cuffiette OPPO Enco X Black (valore commerciale di 327 euro).

Oppo Find X5 Pro: caratteristiche e prezzo

Il top di gamma 2022 di casa Oppo è Oppo Find X5 Pro. Il chipset è il massimo disponibile al momento sul mercato tecnologico, cioè il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, mentre la configurazione di memoria è di 12/256 GB.

Il display è un AMOLED QHD+ da 6,7 pollici di diagonale con a disposizione il refresh rate variabile tra 1 e 120 Hz, grazie alla pregiata tecnologia LTPO.

Il comparto delle fotocamere è lo stesso di Find X5, ancora una volta col supporto del chip aggiuntivo MariSilicon X. La batteria è da 5.000 mAh e ricarica rapida SuperVooc da 80W, ricarica wireless AirVooc da 30W e ricarica inversa a 10W. Il sistema operativo Android 12 con ColorOS 12.1.

In omaggio fino al 24 Aprile anche OPPO FindX5 Pro Kevlar Protective Case Black, un OPPO Watch Free Black, un Wireless Charger AirVOOC 50W White e un paio di OPPO Enco X White (valore totale di 406 euro). Il prezzo di Oppo Find X5 Pro è di 1299,99 euro, già in pre ordine e con spedizione dal 17 marzo in poi.

