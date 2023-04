Oppo Find X6 Pro è il nuovo re dei cameraphone

Oppo Find X6 Pro è il nuovo punto di riferimento per chi ama fare foto e video con lo smartphone. Il device del colosso cinese ha infatti sbaragliato la concorrenza nei test di DxOMark, l’azienda francese nota ormai anche al grande pubblico per i suoi test rigorosissimi sulla qualità del comparto fotografico dei telefoni.

Il nuovo top di gamma 2023 di Oppo è dotato di un sensore principale da 50MP f/1,75, con AF e OIS, uno ultra grandangolare FOV 110°, f/2,2, con AF da 50 MP e un teleobiettivo periscopico f/2,6, con AF, OIS e zoom ottico 3x sempre da 50MP. Con un hardware del genere l’azienda stessa non ha esitato a definire il suo dispositivo come "il miglior cameraphone sul mercato", indicazione confermata anche da DxOMark, che nella sua classifica ha premiato Oppo con il primo posto, con 153 punti totali, un punto in più di Honor Magic5 Pro e tre punti in più di Huawei Mate 50 Pro.

Un bel distacco anche da iPhone 14 Pro e Pro Max fermi entrambi a 146 punti e dal Samsung Galaxy S23 Ultra fermo a 140 punti e fuori dalla top ten di DxOMark.

Oppo Find X6 Pro: le foto

Secondo DxOMark, Oppo Find X6 Pro offre un comparto fotografico con prestazioni di complessive di altissimo livello, oltre che un corposo miglioramento rispetto al precedente Oppo Find X5 Pro.

Il nuovo cameraphone di Oppo ottiene risultati eccellenti praticamente in tutti i tipi di inquadratura. Ottima l’esposizione (114/117), ottima la precisione del colore (118/119), ottima la texture delle foto (118, migliore assoluto), l’effetto bokeh (80 punti, migliore assoluto). Eccellente anche lo zoom e il grandangolo, rispettivamente con 112/116 punti e 115/117 punti.

Oppo Find X6 Pro: i video

Una cosa che stupisce di Oppo Find X6 Pro è che mantiene risultati straordinari anche nei video e non solo nelle foto: colore 115/117, autofocus (115/117) texture 118 (migliore assoluto), stabilizzazione 116/117. Nel complesso, considerando solo la qualità dei video, Oppo Find X6 Pro è al secondo posto della classifica di DxOMark, subito dietro iPhone 14 Pro Max.

Il dispositivo consente di registrare video in formato a 4K a 60fps. Come già visto per le foto, tra i principali punti di forza di questo cameraphone una grande gestione delle texture e del rumore, anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Buone anche la stabilizzazione, l’esposizione e l’accuratezza nella resa dei colori. Anche nel caso dei video l’autofocus è risultato molto stabile con una buona gestione delle transizioni.

Oppo Find X6 Pro: i difetti

Nonostante il primo posto nella classifica di DxOMark, ovviamente, Oppo Find X6 Pro secondo DxOMark ha anche dei difetti. Anzitutto è stata evidenziata una certa mancanza di contrasto, soprattutto per quanto riguarda i ritratti scattati in controluce. Sempre riguardo ai ritratti, durante i test sono emerse delle problematiche relative alla tonalità della pelle dei soggetti inquadrati, che è risultata innaturale in particolari condizione di luce.

Sono state anche notate delle piccole instabilità nell’esposizione, riscontrate sia nelle foto che nei video. Poi, avendo una ridotta profondità di campo, le foto di gruppo hanno bisogno di una certa distanza per consentire allo smartphone di mettere tutti a fuoco.

Infine i tester hanno notato anche delle differenze di gamma dinamica tra l’anteprima dell’immagine e la foto vera e propria. Proprio quest’ultimo parametro è quello che ha ottenuto il punteggio peggiore, arrivando a 71 punti contro i 91 di iPhone 14 Pro Max.