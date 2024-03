Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Oppo Find X7 Ultra è uno smartphone top di gamma che, per il momento, rimane esclusiva del mercato cinese, dove è approdato solo pochi mesi fa al fianco dell’Oppo Find X7.

Oltre alle specifiche tecniche di fascia altissima che includono, naturalmente, un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 e 12 GB di RAM, a fare davvero la differenza su questo device è il comparto fotografico che ha attirato anche l’attenzione di DxOMark, che l’ha posizionato al primo posto della classifica degli smartphone con la miglior fotocamera.

Oppo Find X7 Ultra, le fotocamere

Secondo i test effettuati da DxOMark, Oppo Find X7 Ultra svetta sul podio della classifica per le migliori performance fotografiche a pari merito con il Huawei Mate 60 Pro+, con entrambi i dispositivi che hanno ottenuto 157 punti.

Nello specifico su questo smartphone di Oppo abbiamo ben quattro fotocamere da 50 MP con un sensore principale (Sony LYT-900) con apertura f/1.8 e stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS); un sensore ultra-grandangolare e macro (Sony LYT-600) con apertura f/2.0; un teleobiettivo periscopico (Sony IMX890) con zoom ottico 2,8x, apertura f/2.6 e OIS; un secondo teleobiettivo periscopico (Sony IMX858) con zoom ottico 6x, apertura f/4.3 e di nuovo la stabilizzazione ottica dell’immagine. La fotocamera frontale è da 32 MP con autofocus veloce PDAF.

Questo device, dunque, si conferma come un prodotto con un comparto fotografico eccellente, che ha dato ottimi risultati in tutte le prove eseguite da DxOMark, specialmente quando si tratta di acquisizione dei ritratti, proponendo agli utenti foto con colori naturali e molto accurati e alti livelli di dettaglio in tutte le condizioni di utilizzo.

Oppo Find X7 Ultra, la recensione di DxOMark

Oppo Find X7 Ultra, come già detto, è in vetta nella classifica di DxOMark sia nella categoria globale e sia in quella per gli smartphone premium dal prezzo di listino superiore agli 800 dollari.

Le motivazioni di questo primo posto sono da attribuirsi, sempre secondo l’azienda francese, a una grande qualità nelle foto (ritratti, paesaggi, selfie) che risultano sempre naturali, ricche di dettagli e con colori ben bilanciati, anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Le performance della fotocamera, inoltre, sono più che buone anche quando si utilizza il teleobiettivo per scatti a medio o lungo raggio. Insomma, parliamo di un cameraphone a tutti gli effetti.

Chiaramente nei test vengono evidenziati anche dei contro che DxOMark identifica con una certa mancanza di dettagli nell’utilizzo del sensore ultra-grandangolare e in una occasionale presenza di una leggera sovraesposizione nelle foto scattate in ambienti scarsamente illuminati

Oltre a questo, si riscontrano anche delle imperfezioni nelle immagini scattate a distanza ravvicinata con il teleobiettivo e una leggera instabilità nell’esposizione e nella mappatura dei toni nei video girati in interno.

Oppo Find X7 Ultra: prezzo e disponibilità

Al momento Oppo Find X7 Ultra è disponibile unicamente in Cina, dove può essere acquistato al prezzo consigliato di:

Oppo Find X7 Ultra, 12/256 GB – 5.999 yuan (770 euro)

Oppo Find X7 Ultra, 16/256 GB – 6.499 yuan (830 euro)

Oppo Find X7 Ultra, 16/512 GB – 6.999 yuan (900 euro)

Non ci sono ancora conferme sull’arrivo di questo smartphone in versione global ma difficilmente sarà disponibile ai prezzi di cui sopra e, semmai arriverà sui mercati occidentali, è anche possibile che Oppo scelga un solo taglio di memoria.