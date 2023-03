Oppo Pad 2 ufficiale caratteristiche e prezzo

Oppo ha presentato ufficialmente, ma solo per il mercato cinese, il nuovo Oppo Pad 2, rebrand del OnePlus Pad arrivato in commercio (sempre in Cina) lo scorso febbraio. Una scelta che, ovviamente, non aggiunge nulla a quanto già visto nella prima versione del tablet copiandone, di fatto, le caratteristiche tecniche e il design. L’unica differenza sembrerebbe essere nelle colorazioni disponibili, un po’ poco per due prodotti uguali in tutto e per tutto e che vanno a occupare il medesimo posto nella stessa identica fascia di mercato a distanza di qualche mese. Difficile che entrambi i dispositivi vedano il mercato internazionale.

Oppo Pad 2: caratteristiche tecniche

Interessante notare il design di Oppo Pad 2 che, seppur già noto all’utenza, rende il dispositivo elegante grazie cornici simmetriche, angoli arrotondati e un look sottile e piuttosto piacevole alla vista.

Per quanto riguarda l’hardware il dispositivo ha in dotazione un processore MediaTek Dimensity 9000 con CPU octa-core e GPU Mali-G710 MC10. Al fianco di questo troviamo tre opzioni di memoria: 8/256 GB, 12/256 GB e 12/512 GB, tutti non espandibili. Processore e memorie da fascia piuttosto alta del mercato.

Il display è un LCD LTPS da 11,6 pollici con risoluzione di 2.800×2.000 pixel e refresh rate a 144 Hz. Per quanto riguarda le fotocamere, invece, quella posteriore è da 13 MP mentre la selfiecamera è da 8 MP.

Il comparto batteria è da 9.510 mAh con ricarica cablata a 67W. Tra le connessioni, invece, il tablet ha il WiFi 6 e il Bluetooth 5.3, mentre non c’è una variante con rete mobile (il Dimensity 9000 permetterebbe la connessione 5G). Infine, Oppo Pad 2 ha il sistema operativo Android 13 personalizzato con ColorOS 13.

Oppo Pad 2: pennino e tastiera

Previsti nella dotazione di Oppo Pad 2 (ma non inclusi nel prezzo) anche il pennino e la cover con tastiera. Entrambi si attaccano magneticamente alla scocca del tablet e ne espandono le possibilità, diventando accessori indispensabili soprattutto per chi utilizza questo strumento per lavoro.

Per quanto riguarda il nuovo pennino, dovrebbe essere in realtà una copia di quello già visto con Oppo Pad Air, anche se l’azienda ha garantito un’esperienza di utilizzo nettamente superiore al passato.

La tastiera, invece, integra al suo interno anche un utilissimo trackpad con il supporto ad alcune funzioni esclusive studiate specificatamente per il miglior utilizzo possibile. Comunque la cover è estremamente sottile, circa 7,5 mm, viene alimentata dalla batteria del tablet e influisce in minima parte sul peso complessivo del dispositivo.

Oppo Pad 2: quanto costa

Per il momento Oppo Pad 2 è disponibile in esclusiva per il mercato cinese in due colorazioni: Nebula Gray e Light Feather Gold.Non ci sono ancora indicazione sulla vendita in occidente anche se il lancio del gemello, OnePlus Pad, è previsto ufficialmente per le prossime settimane e questo, di fatto, rende meno probabile il lancio del tablet di Oppo.

Oppo Pad 2, nelle sue tre configurazioni sarà disponibile a un prezzo di 2999 Yuan (circa 406 Euro) per la versione 8/256 GB; a 3399 Yuan (circa 461 Euro) per il modello 12/256 GB; a 3999 Yuan (circa 542 Euro) per la configurazione 12/512 GB.