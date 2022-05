Oppo Pad Air è fatto così, ma forse non lo vedremo

Oppo sta per presentare un nuovo tablet Android, l’Oppo Pad Air, ma il leaker MlgmXyysd lo ha già trovato sul sito ufficiale cinese del produttore, in pre-ordine. Il nuovo modello sarà un tablet entry level molto economico. La scheda tecnica, come vedremo più avanti, non riserverebbe grandi sorprese, nonostante il nome altisonante. Sul sito ufficiale di Oppo si legge anche la data di presentazione, cioè il prossimo 23 maggio e anche il prezzo. Non c’è ancora la scheda tecnica ufficiale, ma c’è quella ufficiosa.

Questo 2022 sembra essere l’anno destinato a riportare in pista i tablet Android. Infatti, nel corso di questi primi mesi abbiamo notato come diverse aziende hanno iniziato a lanciare nuovi tablet per coprire fasce di mercato fino a allora esclusivo appannaggio di Apple, Samsung, Lenovo, Huawei e poche altre aziende presenti già da tempo, in questo mercato. La stessa Xiaomi ha riportato in vita il suo tablet Mi Pad e anche Realme è entrata nel mercato dei tablet con due proposte: Realme Pad e Realme Pad Mini. Si unisce alla schiera anche Oppo, brand capofila del gruppo BBK a cui appartiene anche Realme, che dopo aver presentato Oppo Pad sta per annunciare il nuovo Oppo Pad Air.

Oppo Pad Air: come sarebbe

La scheda tecnica non ufficiale ci arriva dal sempre bene informato Digital Chat Station: Oppo Pad Air sarebbe basato sul processore Qualcomm Snapdragon 680 , ma il leaker non sa ancora il taglio di memoria con cui verrà lanciato. Trattandosi di un prodotto economico non è da escludere che sia il minimo essenziale, cioè 4 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione.

Il display dovrebbe essere un LCD da 10,36 pollici con risoluzione FHD+, la fotocamera frontale da 5MP e quella posteriore da 8MP. La batteria dovrebbe essere da 7.100 mAh, con ricarica 18 watt. Il sistema operativo sarà quasi certamente Android 12.

Oppo Pad Air: prezzo e disponibilità

La pagina di prenotazione ufficiale dell’Oppo Pad Air ci mostra il prezzo in Cina, ossia 1.000 yuan, (circa 141 euro) e la data di uscita ufficiale, cioè il prossimo 23 maggio. Non è al momento possibile sapere con certezza se questo tablet economico uscirà mai dai confini cinesi: allo stato attuale è improbabile.