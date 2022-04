Realme Pad Mini ufficiale: caratteristiche e prezzo

Il Realme Pad Mini debutta ufficialmente, ma sul mercato delle Filippine. L’annuncio è stato fatto dalla stessa azienda senza però specificare se arriverà (ed eventualmente quando) anche in Europa e in Italia. Questo è il terzo modello di tablet presentato da una delle aziende della galassia BBK, dopo Oppo Pad e Realme Pad. Il nuovo Realme Pad Mini, come dice il nome stesso, presenta un pannello più piccolo rispetto a Realme Pad, oltre ad un prezzo più interessante.

Il progetto appena presentato rientra nell’espansione di Realme nel mercato dei tablet, così come precedentemente annunciato da Madhav Seth, vicepresidente dell’azienda. E il nuovo tablet è stato pensato per un uso da divano, ideale per lo streaming e per seguire le serie TV preferite su uno schermo un poì più grande di quello di un telefono, ma ancora molto comodo da tenere in mano. E’ un prodotto di fascia media ma con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Il display non è poi così mini: 8,7 pollici di diagonale, con tecnologia LCD e con una risoluzione di 1.340×800 pixel. Le cornici laterali sono piuttosto sottili, ma le parti superiore e inferiore sono leggermente più spesse per una migliore maneggevolezza in modalità orizzontale.

Realme Pad Mini: caratteristiche tecniche

Il processore a bordo del nuovo Realme Pad Mini è il chip Unisoc Tiger T616, un octa core da 2 GHz di frequenza massima con GPU Mali-G57, associato a 3 GB o 4 GB di RAM e 32 GB o 64 GB di spazio di archiviazione, espandibile con microSD fino a 1 TB.

Lo schermo è un LCD HD+ da 8,7 pollici con rapporto schermo-corpo dell’84,59%, quindi abbastanza elevato per un dispositivo di fascia media. Il comparto delle fotocamere vede un sensore posteriore da 8 MP e una selfie-camera da 5 MP.

La batteria è da 6.400 mAh, con supporto per la ricarica a 18 watt e la ricarica inversa. Il sistema operativo è Android 11 mentre l’interfaccia utente è Realme UI for Pad. Infine, le dimensioni sono i 211,8 x 124,5 x 7,6 mm e il peso è di 372 grammi.

Realme Pad Mini: disponibilità e prezzo

Come anticipato il lancio del nuovo Realme Pad Mini è avvenuto sul mercato filippino nei colori Grigio e Blu. L’azienda non ha reso nota la timeline dell’eventuale distribuzione in Europa e Italia, ma contiamo che possa arrivare nei prossimi mesi in virtù del fatto che il modello precedente Realme Pad è in vendita anche da noi.

Il prezzo del Realme Pad Mini nelle Filippine è di 9.990 Peso filippino che al cambio corrispondono a circa 177 euro. Quindi ci aspettiamo che possa essere messo in vendita in Italia a poco più di 200 euro.