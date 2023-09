Fonte foto: Oppo

Quando si acquista un tablet per la vita di tutti i giorni bisogna guardare a pochi e semplici dettagli: l’autonomia, il design e il prezzo che non deve mai superare una certa soglia. E con queste caratteristiche sul mercato non c’è che l’imbarazzo della scelta e l’utente potrà tranquillamente volgere il suo sguardo verso i dispositivi entry level che sapranno certamente soddisfare tutte le sue esigenze.

Tra i device più interessanti di questa categoria troviamo anche Oppo Pad Air, un tablet che costa davvero pochissimo e che grazie all’offerta Amazon può essere acquistato con un ulteriore sconto, arrivando poco sopra ai 200 euro.

OPPO Pad Air Display 10,36’, 10bit, Qualcomm Snapdragon 680, Batteria 7100mAh, Dolby Atmos, RAM 4+64 GB (Esp. fino a 3 GB), peso 440g, 6.94 mm, Colore Grigio

Oppo Pad Air: scheda tecnica

Oppo Pad Air è un tablet con una scocca in metallo e dal design elegante. Ha dimensioni estremamente contenute (245,1×154,8×6,9 mm di spessore) e pesa 440 grammi, il dispositivo ideale, insomma, per essere trasportato facilmente e senza alcun ingombro. Ha un display è LCD da 10,4 pollici, con risoluzione 2.000×1.200 pixel e refresh rate a 60 Hz.

Il processore è un Qualcomm Snapdragon 680 coadiuvato, in questo caso specifico, a 4 GB di RAM e a 64 GB di spazio di archiviazione, espandibile fino a un massimo di 512 GB tramite microSD. Un processore certamente low cost, pensato soprattutto per mantenere bassi i consumi energetici, garantendo una buona autonomia del tablet.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 8 MP (ƒ/2.0) e una fotocamera frontale da 5 MP (ƒ/2.2), da utilizzare naturalmente per le videochiamate.

Tra le connessioni troviamo il WiFi 5, il Bluetooth 5.1 e l’USB-C 2.0. Interessante il comparto audio con quattro altoparlanti compatibili con ‎Dolby Atmos, ottimi per riprodurre i propri contenuti multimediali preferiti con una qualità audio di buon livello.

La batteria ha una capacità da 7.100 mAh con ricarica via cavo a 18 W. Infine il sistema operativo è Android 12 con interfaccia proprietaria ColorOS 12.1 che, già dalla prima accensione, si aggiornerà automaticamente a Android 13 e a ColorOS 13.

Oppo Pad Air: l’offerta su Amazon

Oppo Pad Air è un tablet entry level, perfetto per guardare film e serie TV sulle maggiori piattaforme di streaming, navigare sul web, controllare i propri social e poco altro. Parliamo di un dispositivo semplice e immediato, perfetto per chi ha bisogno di un display di dimensioni più generose rispetto a quello di uno smartphone e di una grande autonomia che, stando a quanto dichiarato da Oppo, si aggira intorno alle 12 ore di riproduzione di contenuti multimediali.

Di listino questo tablet costa 299,99 euro, in linea più o meno con i vari dispositivi presenti in questa fascia di mercato. Tuttavia con l’offerta su Amazon il prezzo scende a 209 euro (-30%, -90 euro) e uno sconto del genere potrebbe rappresentare l’occasione giusta per tutti coloro che cercano un "dispositivo da divano" da utilizzare nel loro tempo libero.

