Oppo Pad Air, con gli sconti Amazon è una vera occasione

Fonte foto: Oppo

Oppo Pad Air è un tablet economico, che si rivolge principalmente a quegli utenti alla ricerca di un "dispositivo da divano", da sfruttare per l’intrattenimento quotidiano e per sostituire lo schermo decisamente troppo piccolo del proprio smartphone.

Streaming, social network, navigazione sul web, sono queste le funzioni di cui ha bisogno chi acquista un prodotto del genere e se l’obiettivo è anche quello del risparmio, la scelta non può che ricadere su questo device a marchio Oppo.

Con le offerte su Amazon il prezzo scende addirittura sotto i 200 euro e con uno sconto così non bisogna pensarci troppo.

OPPO Pad Air Display 10,36’, 10bit, Qualcomm Snapdragon 680, Batteria 7100mAh, Dolby Atmos, RAM 4+64 GB (Esp. fino a 3 GB), peso 440g, 6.94 mm, [Versione Italiana], Colore Grey

Oppo Pad Air: scheda tecnica

Sull’Oppo Pad Air trova posto uno schermo IPS LCD da 10,4 pollici, con risoluzione 2.000×1.200 pixel e refresh rate a 60 Hz. Lo schermo è certificato TÜV Rheinland Low Blue Light, garantendo basse emissioni di luce blu estremamente dannosa per gli occhi.

Il processore è un Qualcomm Snapdragon 680 abbinato, per questa offerta, a 4 GB di RAM e a 64 GB di memoria interna, espandibile fino a 512 GB acquistando una microSD. Un processore senza troppe pretese, utile per le funzioni più basilari e sviluppato principalmente per tenere sotto controllo i consumi.

Decisamente essenziale il comparto fotografico con un sensore principale da 8 MP e una fotocamera frontale da 5 MP posizionata su uno dei lati più lunghi del tablet.

Le opzioni di connettività comprendono il WiFi 5, il Bluetooth 5.1 e l’USB-C 2.0. Il comparto audio è composto da quattro altoparlanti certificati ‎Dolby Atmos, una soluzione di buon livello, più che sufficiente per riprodurre al meglio i vari contenuti multimediali.

La batteria è da 7.100 mAh con ricarica cablata da 18 W. Infine il sistema operativo è Android 13 e a ColorOS 13.

Oppo Pad Air: l’offerta su Amazon

Oppo Pad Air può essere posizionato tranquillamente nella fascia dei device entry level; parliamo di un tablet da utilizzare principalmente per la navigazione sul web o per guardare i contenuti in streaming, tutte operazioni che non richiedono chissà quale comparto hardware.

Oltre a questo, vale la pena porre l’accento sulla grande autonomia di questo prodotto che, secondo le stime del produttore, si aggira intorno alle 12 ore, più che sufficiente insomma per l’intrattenimento quotidiano.

Per portare a casa questo tablet servono 299,99 euro ma grazie alle offerte su Amazon il prezzo scende fino a 191,89 euro (-36%, -108,10 euro) uno sconto decisamente importante che può convincere anche gli indecisi a procedere con l’acquisto.

