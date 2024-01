Oppo Pad Neo e Oppo Enco Buds2 Pro ufficiali: caratteristiche e prezzi

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Oppo ha presentato ufficialmente sul mercato italiano il nuovo tablet Oppo Pad Neo (in foto) e le cuffiette wireless Oppo Enco Buds2 Pro. Oppo Pad Neo è un tablet di fascia intermedia, con una scheda tecnica più che sufficiente per la maggior parte degli utilizzi quotidiani e, in particolar modo, per l’intrattenimento sulle piattaforme di streaming e con la navigazione sul web.

Le Oppo Enco Buds2 Pro, invece, sono auricolari entry level con una grande autonomia, ottime per chi passa molte ore fuori casa e ha bisogno di cuffiette facili da utilizzare e dal prezzo molto interessante.

Oppo Pad Neo: scheda tecnica e prezzo

Oppo Pad Neo ha un display è LCD LTPS da 11,4 pollici, con risoluzione 2.5 K (2.408×1.720 pixel) e refresh rate variabile a 90 Hz. Il processore è un MediaTek Helio G99 a cui si affiancano 8 GB di RAM e a 128 GB di memoria di archiviazione, espandibile fino a un massimo di 1 TB acquistando una scheda microSD.

Presente anche la funzione per la Virtual RAM che permette di ottenere fino a un massimo di 8 GB di RAM attingendo alla memoria di archiviazione interna del dispositivo.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 8 MP (ƒ/2.0) e una fotocamera frontale di nuovo da 8 MP (ƒ/2.0), da utilizzare per le videochiamate e posta sul lato più lungo del device, così da preferirne l’utilizzo in modalità orizzontale.

Tra le opzioni di conntettività ci sono il 4G, WiFi 5, il Bluetooth 5.2 e l’USB-C 2.0. Il comparto audio è formato da quattro altoparlanti certificati ‎Dolby Atmos.

La batteria ha una capacità da 8.000 mAh con ricarica via cavo SuperVOOC da 33 W. Il sistema operativo è Android 13 con interfaccia proprietaria ColorOS 13.2.

Il nuovo Oppo Pad Neo può già essere acquistato sul sito ufficiale di Oppo nella sola colorazione disponibile Space Grey e con l’unico taglio di memoria con 8/128 GB, al prezzo suggerito di 299,99 euro, inclusi nel prezzo anche un paio di auricolari Oppo Enco X e la cover Smart Case.

Oppo Enco Buds2 Pro: scheda tecnica e prezzo

Oppo Enco Buds 2 Pro sono auricolari in-ear con driver dinamici in titanio da 12,4 mm e risposta in frequenza dai 20 Hz ai 20 kHz.

Le cuffie hanno un sistema per la cancellazione del rumore ma solo per le chiamate, che sfrutta l’algoritmo AI proprietario Oppo Master Equalizer per enfatizzare le voci e ridurre il rumore di fondo, anche in ambienti piuttosto rumorosi.

Per collegare questi auricolari al proprio smartphone (o agli altri device compatibili) si può utilizzare il Bluetooth 5.3 e, utilizzando un telefono a marchio Oppo, è possibile gestire tutte le impostazioni delle cuffiette in modo facile e veloce direttamente dalla schermata del Bluetooth del telefono.

Gli auricolari hanno anche i comandi touch, che consentono all’utente di cambiare i brani in riproduzione, regolare i volumi, rispondere o riattaccare alle chiamate e addirittura scattare una foto col proprio smartphone.

Sul fronte dell’autonomia Oppo garantisce fino a 8 ore di riproduzione musicale (per i soli auricolari) e fino a 38 ore utilizzando la custodia di ricarica.

Presente, infine, la certificazione IP55, che attesta la resistenza di questi auricolari alla polvere e ai getti d’acqua.

Le Oppo Enco Buds2 Pro sono già disponibili sul sito ufficiale di Oppo, su Amazon e presso i principali rivenditori al prezzo consigliato di 49,99 euro.

