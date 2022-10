Oppo prepara il suo smartphone pieghevole a conchiglia: Find N Flip

Il gigante cinese Oppo, capofila del gruppo BBK Electronics, si prepara a presentare il suo prossimo smartphone pieghevole: dopo il foldable a libretto Oppo Find N (in foto), sta per arrivare quello a conchiglia Oppo Find N Flip, il cui nome ricorda fin troppo quello del modello leader del settore Samsung Galaxy Z Flip4. Il nuovo dispositivo pieghevole di Oppo sarebbe ormai quasi pronto al lancio, in Cina, e i rumor sul suo conto si moltiplicano.

Oppo Find N Flip: come sarà

Oppo Find N Flip, secondo quanto condiviso su Weibo dall’arci noto leaker Digital Chat Station, dovrebbe avere uno schermo principale (interno) di tipo OLED pieghevole da 6,8 pollici, con risoluzione Full HD+. Il pannello secondario (esterno), utile a visualizzare informazioni veloci e notifiche, potrebbe misurare 3,26 pollici ed essere ancora un OLED.

Il chip dovrebbe essere il Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, il chipset migliore del momento per i dispositivi Android, in attesa del successore 8 Gen 2 che sarà presentato tra un mese. Per quanto riguarda i tagli di memoria, invece, ancora nessuna informazione credibile.

La configurazione fotografica di Oppo Find N Flip dovrebbe essere fomata da un sensore Sony IMX709 da 32 MP montato all’interno, per i selfie, e su altri due Sony sul posteriore: il principale Sony IMX766 da 50 MP e l’ultra grandangolare Sony IMX355 da 8 MP.

La batteria avrà una capacità compresa tra 4.190 e 4.300 mAh, ma non ci sono ancora informazioni sulla potenza di ricarica.

Oppo Find N Flip: quando arriva

Lo smartphone a conchiglia Oppo Find N Flip dovrebbe essere lanciato nel mese di dicembre, quindi entro la fine del 2022. Il mercato di riferimento dovrebbe essere quello cinese, ma il dispositivo potrebbe approdare anche su mercati internazionali (Europa compresa).

Per l’Oppo Find N Flip si ipotizza un prezzo minimo in Cina di circa 1.100 euro al cambio attuale. Le tonalità di colore attese sono nera, bianca e viola.