TOTALE PUNTI 7.9 OPPO Reno13 Pro La serie Reno è sempre stata una delle linee più fortunate di OPPO, capace di proporre modelli per tutte le tasche e le esigenze. Reno13 Pro rappresenta il top di questa famiglia, portando con sé alcune delle soluzioni più interessanti viste negli ultimi tempi. Sul fronte del design, forse non stiamo parlando del prodotto più innovativo e più originale del mercato, ma se si bada più alla sostanza che alla forma ci sono molte molteplici ragioni per considerare questo prodotto un discreto acquisto.

PRO Materiali di alto livello

Certificazione IP69

Software fluido con IA evoluta

Ottima autonomia CONTRO Prezzo non proprio popolare

Video discreti ma non al top

Design VOTO: 7 OPPO Reno13 Pro è uno smartphone che punta molto sull’eleganza. Cornici ridotte al minimo, bordi leggermente curvi e una scocca sottile, con finiture che catturano la luce in modo discreto. Niente effetti da albero di Natale, solo linee pulite e una sensazione di solidità che pochi competitor riescono a offrire nella stessa fascia. Il modulo fotografico posteriore è inserito in un elemento a isola, che si integra senza stacchi bruschi nel retro del dispositivo. OPPO ha lavorato molto anche sui materiali: il vetro frontale è Gorilla Glass 7i mentre il retro ha una finitura satinata che evita impronte e scivolamenti accidentali.

Specifiche tecniche VOTO: 8 Sotto la scocca, OPPO Reno13 Pro monta un processore MediaTek Dimensity 8350, supportato da 12 o 16 GB di RAM e da 256 GB a 1 TB di memoria interna non espandibile. Il display è un AMOLED da 6,83 pollici con refresh rate a 120 Hz, luminosissimo e reattivo anche sotto il sole pieno. La connettività è completa: 5G, WiFi 6e, Bluetooth 5.4 e NFC. Come protezione, Reno13 Pro gode della certificazione IP69, una scelta particolare che garantisce protezione da polvere e getti d’acqua. Ma il dettaglio interessante è che la fotocamera può scattare sott'acqua fino a 1,5 metri senza bisogno di cover protettive. Dal nostro punto di vista vale la pena sottolineare anche lo spessore minimale di 7,6 mm accompagnato ad un peso tutto sommato contenuto di 195 g, non sono pochissimi, ma sono proporzionati alla gigantesca batteria di cui questo smartphone è dotato.

Performance VOTO: 8 Nella vita reale, Reno13 Pro è fluido, veloce e sempre reattivo. Non è un gaming phone, ma gestisce senza problemi anche giochi pesanti. In più, la sua certificazione IP69 lo rende uno dei pochi smartphone adatti a sessioni fotografiche subacquee senza troppi pensieri. L’esperienza è sorprendente: la gestione touch sott’acqua è ottimizzata, e la camera riesce a mettere a fuoco senza impazzire, regalando scatti che prima erano un privilegio per dispositivi molto più costosi (e più corazzati). Quando si attiva la modalità automatica, si usano solo i tasti fisici per il controllo e quindi non c'è il problema dei falsi tocchi sul display, la capacità di mettere a fuoco e poi di elaborare le immagini è sinceramente sbalorditiva.

Software VOTO: 8 ColorOS si conferma una delle interfacce Android 15 più raffinate. Pulita, veloce, ma anche molto ricca. Con il Reno13 Pro, OPPO spinge fortissimo sull'intelligenza artificiale: riconoscimento delle immagini, suggerimenti per la scrittura, assistenza alle chiamate, generazione automatica di riassunti per testi lunghi, editing automatico delle foto. Il tutto senza appesantire l’uso quotidiano. Anzi, è proprio nella gestione "smart" che Reno13 Pro convince di più: è come avere un assistente personale sempre a portata di dito, senza doverlo neppure invocare. L'unica pecca, se si vuole cercare il pelo nell'uovo, è che le opzioni di intelligenza artificiale non rappresentano un reale vantaggio rispetto ai concorrenti, perché sono le funzionalità offerte da Google e che sono condivise con tutti gli altri produttori Android. A seconda del tipo di processore che viene installato nello smartphone le funzionalità vengono adottate in modo differente, ma non esiste un vero vantaggio competitivo dato da queste specifiche funzionalità. La differenza, nel caso di OPPO, viene offerta da alcune soluzioni proprietarie come l'applicazione Studio AI, che viene montata su tutti i suoi telefoni e serve per rielaborare le immagini ritratto.

Fotocamera VOTO: 7.5 Il comparto fotografico è uno dei fiori all’occhiello di OPPO Reno13 Pro. Il sensore principale è da 50 MP con stabilizzazione ottica, accompagnato da un ultra-grandangolare da 8 MP e da uno zoom ottico 3.5X da 50 MP. La fotocamera frontale, da 50 MP, è incastonata in un piccolo foro centrale. Uno dei dettagli importanti da sottolineare è quello della stabilizzazione ottica che è presente sia sul sensore principale che sullo zoom, notevole aiuto rispetto alla qualità degli scatti, mentre quando si girano i video che possono arrivare ad una definizione di 4K c'è una stabilizzazione elettronica che funziona sfruttando le informazioni in arrivo dal giroscopio. Anche la fotocamera frontale è in grado di girare video in 4K con lo stesso tipo di stabilizzazione. Questo tipo di scelta, quello della stabilizzazione elettronica, a volte comporta qualche limite nella qualità delle riprese, in senso assoluto le immagini statiche sono sicuramente migliori di quelli in movimento, tradotto in altri termini le foto sono migliori dei video. Gli scatti sono convincenti sia di giorno che di notte, con un'ottima gestione delle luci forti e delle ombre. Anche in condizioni subacquee, il risultato è più che soddisfacente.

Batteria VOTO: 9 OPPO Reno13 Pro monta una batteria da 5800 mAh, con supporto alla ricarica rapida SuperVOOC a 80W. C'è anche la ricarica wireless a 50W, altro dettaglio estremamente positivo. Questo è uno dei punti forza di questo smartphone, perché pur avendo una capacità così elevata lo spessore del telefono viene mantenuto ad un livello davvero minimo, un vero e proprio gioiello ingegneristico per questo dispositivo con batteria ad alta densità, una nuova soluzione tecnologica che permette di comprimere la dimensione e di avere più capacità in uno spazio più ridotto. La durata è ottima: si copre senza problemi una giornata intera di uso intenso, e bastano poco più di 30 minuti per riportare il telefono al 100%. Quando parliamo di una giornata di utilizzo, ci riferiamo a quelli che possono essere definiti "heavy users", perché per un utilizzo normale del telefono si arriva serenamente a due giorni di funzionamento senza bisogno di ricarica.