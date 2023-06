Oppo Reno 8T: con questo sconto il prezzo è giusto

Tra i modelli di smartphone Android fascia medio-bassa del 2023 si è ormai delineata una tendenza molto chiara: poiché bisogna tenere i costi bassi, ma l’utente chiede molto, i produttori hanno avuto la giusta idea di proporre buoni telefoni ai quali manca sostanzialmente solo una cosa. Cioè la compatibilità con le reti 5G

Un esempio chiarissimo di questa filosofia è Oppo Reno 8T: se da una parte l’assenza del 5G potrebbe essere limite per pochi, dall’altra la presenza di un ottimo processore Mediatek Helio G99 e di una fotocamera principale da 100 MP saranno certamente un vantaggio per molti. Se poi il dispositivo è in vendita con uno sconto di quasi 50 euro grazie alla nuova offerta di Amazon, non ci devono essere più dubbi: è un’occasione da cogliere al volo.

Oppo Reno 8t – MediaTek Helio G99 – Versione 8/128 GB

Oppo Reno 8T: scheda tecnica

Oppo Reno 8T ha un display AMOLED da 6,43 pollici, con risoluzione FHD+ e refresh rate fino a 90Hz. A protezione dello schermo troviamo il Corning Gorilla Glass 5.

Il processore scelto da Oppo è un Mediatek Helio G99 a cui si affiancano 8 GB di RAM e 128GB di spazio per l’archiviazione. Un chip quello scelto dall’azienda estremamente efficiente e, seppur non più recentissimo, ancora in grado di far girare anche i giochi e le applicazioni più impegnative, garantendo sempre una discreta fluidità.

Il comparto fotografico è piuttosto interessante e prevede un sensore principale da 100 MP, uno per la profondità da 2 MP e uno per gli scatto macro sempre da 2 MP. La fotocamera frontale, invece, è da 32 MP. Una buona dotazione tecnica che garantisce foto più che discrete soprattutto in condizioni di buona luminosità, ottima sicuramente per un utilizzo più social e per immortalare tutti i momenti della giornata.

Per quanto riguarda la connettività, come ben noto, non è possibile utilizzare la rete 5G, ma grazie alla rete 4G+ e al Wi-Fi 6 l’utente potrà comunque contare su connessioni piuttosto veloci. Non mancano nemmeno il Bluetooth 5.3, il GPS, l’USB-C 3.2 e il chip per l’NFC, indispensabile per i pagamenti contactless e che in un device di questa categoria può fare davvero la differenza.

La batteria è da 5.000 mAh con ricarica cablata a 33W. Infine il sistema operativo è Android 13 con interfaccia ColorOS 13 che garantisce un look accattivante e una fluidità davvero invidiabile.

Oppo Reno 8T: l’offerta su Amazon

Oppo Reno 8T è un dispositivo di fascia medio bassa perfetto per l’utilizzo quotidiano e non solo. Grazie alla discreta dotazione tecnica scelta dall’azienda, infatti, questo telefono riesce sicuramente a distinguersi tra quelli della stessa categoria di mercato, regalando all’utente buone performance.

Oppo Reno 8T è disponibile a 349,99 euro ma, grazie all’offerta su Amazon, è possibile acquistarlo a 299,99 euro (-14%, -49,23 euro), un prezzo decisamente interessante per chi è alla ricerca di uno smartphone affidabile, dal design intrigante e dalle buone caratteristiche tecniche a cui, in buona sostanza, manca solo il 5G.

