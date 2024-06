Fonte foto: Oppo

Oppo ha annunciato l’arrivo in Europa dei nuovi smartphone della serie Oppo Reno 12. I modelli, che entrano subito in fase di commercializzazione sul mercato europeo e, quindi, anche in Italia, sono due: Oppo Reno 12 e Oppo Reno 12 Pro. Gli smartphone si vanno a posizionare nella fascia media e sono già acquistabili su Amazon.

OPPO Reno 12

OPPO Reno 12 Pro

Oppo Reno 12 e 12 Pro: caratteristiche tecniche

I nuovi Oppo Reno 12 e 12 Pro sono dotato del chip MediaTek Dimensity 7300 Energy, una nuova evoluzione (realizzata da MediaTek in collaborazione con Oppo) del Dimensity 7300.

Il chip, realizzato a 4 nm, è dotato di una CPU octa-core con quattro core Cortex A78 da 2,5 GHz e quattro core Cortex A55 da 2 GHz. La GPU è una Mali-G615 MC2. Ci sono anche 12 GB di memoria RAM, 256 GB di storage UFS 3.1 e una batteria da 5.000 mAh, con ricarica rapida SUPERVOOC da 80 W.

La scheda tecnica di Oppo Reno 12 comprende un display AMOLED da 6,7 pollici, con risoluzione Full HD+, refresh rate di 120 Hz e luminosità di picco di 1.200 nit. Il display è protetto dal nuovo Gorilla Glass 7i di Corning.

Il comparto fotografico ha tre sensori posteriori: un sensore principale Sony LYT600 da 50 Megapixel, un sensore ultra-grandangolare da 8 Megapixel e un sensore da 2 Megapixel per le macro. La fotocamera anteriore è da 32 Megapixel. Non c’è il jack audio. Lo smartphone ha la certificazione IP65, il supporto Dual SIM, il chip NFC e un sensore di impronte sotto al display.

Oppo Reno 12 Pro riprende lo stesso display (ma il vetro è un Gorilla Glass Victus 2) e la stessa dotazione di RAM oltre che la stessa batteria, sempre con ricarica rapida da 80 W. In questo caso, ci sono 512 GB di storage e cambia il comparto fotografico che comprende sempre una tripla fotocamera posteriore ma al sensore principale da 50 Megapixel e al sensore ultra-grandangolare da 8 Megapixel si affianca un sensore teleobiettivo da 50 Megapixel con zoom ottico 2 x. La fotocamera anteriore è da 50 Megapixel.

Entrambi gli smartphone di OPPO hanno una scocca in policarbonato. Dimensioni e peso sono:

Oppo Reno 12 – 161,4 x 74,1 x 7,6 mm per 177 grammi

per Oppo Reno 12 Pro – 161,5 x 74,8 x 7,4 mm per 180 grammi

I nuovi smartphone di Oppo sono dotati del sistema operativo Android 14 con Color OS 14.1. La combinazione tra software e hardware, consente ai nuovi modelli di sfruttare l’intelligenza artificiale tanto che l’azienda ha confermato che, con la nuova serie Reno 12, punta a rendere accessibili gli AI Phone.

Tra le funzionalità a disposizione degli utenti troviamo AI Eraser, per rimuovere elementi dalle fotografie con un semplice tocco sfruttando l’AI generativa, oltre a AI Clear Face, che migliora la definizione dei dettagli del viso. C’è anche AI Best Face, che permette di identificare i soggetti con occhi chiusi nelle foto per correggere gli scatti. L’intelligenza artificiale generativa permette di creare avatar digitali e ritratti a partire da una sola foto, con AI Studio.

C’è poi la barra laterale intelligente AI Toolbox, che sfrutta Google Gemini, che permette l’accesso a vari strumenti di intelligenza artificiale come AI Write, AI Speak e AI Summary. C’è anche la funzione AI Recording Summary, nell’app Recording, per estrarre riassunti di testo da una registrazione vocale. Non è chiaro quali funzionalità AI saranno "on device" e quali, invece, richiederanno l’elaborazione su un server esterno.

Prezzi e disponibilità

La nuova gamma Oppo Reno 12 è disponibile da subito in Italia, con i seguenti prezzi:

Oppo Reno 12 – 499 euro con colorazioni Astro Silver e Black Brown

con colorazioni Astro Silver e Black Brown Oppo Reno 12 Pro – 599 euro con colorazioni Nebula Silver e Nebula Black

I due nuovi smartphone sono già acquistabili su Amazon (il Pro con consegna in un giorno mentre il modello base sarà in consegna dal 1° luglio) con un Buono Amazon in regalo (da 50 euro per il Pro e da 30 euro per il modello base).

OPPO Reno 12