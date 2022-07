Oppo Watch 3 arriva ad agosto con il nuovo chip W5 Gen 1

A poche ore dal lancio dei nuovi chip per smartwatch di Qualcomm, cioè gli Snapdragon W5 Gen 1 e Snapdragon W5+ Gen 1, già sappiamo che il primo dispositivo ad arrivare sul mercato con questa nuova piattaforma sarà l’Oppo Watch 3.

Lo ha confermato il vicepresidente dell’azienda Franco Li, ch edirige l’area IoT. Il dirigente ha parlato di "serie Oppo Watch 3" che sarà lanciata ad agosto, quindi i modelli in arrivo sono almeno 2 ed è ragionevole pensare che ci sarà un Oppo Watch 3 con Snapdragon W5 Gen 1 e un Oppo Watch 3 "Pro" o "Plus" dotato invece di Snapdragon W5+ Gen 1. Poiché Qualcomm ha messo particolarmente in luce la possibilità, per i costruttori di smartwatch, di personalizzare i prodotti basati sulla nuova piattaforma, è molto difficile dire come sarà Oppo Watch 3. Le indiscrezioni, però, non mancano.

Oppo Watch 3: come sarà

Indiscrezioni come quella, ormai di rito, del leaker cinese Digital Chat Station (@DCS su Weibo), che afferma che gli Oppo Watch 3 saranno addirittura 3, con numeri di modello Oww 211, Oww 212 e Oww 213.

Questi nuovi modelli avrebbero uno schermo più ampio (rispetto all’attuale Oppo Watch 2, in foto), che sarà quadrato con bordi smussati. Vista l’evoluzione della tecnologia, però, è probabile che anche l’Oppo Watch 3 abbia la cassa da 42/44 millimetri (come Oppo Watch 2), ma le cornici dello schermo dovrebbero essere molto più sottili.

Oppo Watch 3: arriverà in Italia?

Sappiamo, quindi, che mancano pochi giorni all’arrivo di Oppo Watch 3, in Cina. Non sappiamo, invece, se il dispositivo arriverà anche in Europa e in Italia. Per correttezza ricodiamo che in Italia Oppo Watch 2 non è mai arrivato.

Ciò vuol dire, a questo punto, che potrebbe non arrivare mai ed essere scavalcato, con una distribuzione di Oppo Watch 3 senza passare dall’attuale Watch 2.