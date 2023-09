Oral-B, lo spazzolino smart al prezzo più basso di sempre: offerta imperdibile

Fonte foto: Amazon

Che l’intelligenza artificiale sia destinata a influenzare – più o meno direttamente – qualunque aspetto della nostra vita è un fatto ormai acclamato. In un futuro nemmeno troppo lontano, gli algoritmi ci aiuteranno a svolgere molte delle azioni che svolgiamo già oggi quotidianamente.

Gli spazzolini elettrici, ad esempio, stanno diventando sempre più smart sfruttando algoritmi di apprendimento automatico realizzati ad hoc. Un dispositivo come l’Oral-B Genius X Midnight Black Edition, ad esempio, ti fornirà consigli sin dal primo giorno di utilizzo per migliorare la tua routine quotidiana di pulizia. I denti e le gengive saranno così più sane e pulite in pochi giorni di utilizzo. E grazie allo sconto top di oggi su Amazon, lo paghi un prezzo bassissimo: risparmi decine di euro sul prezzo consigliato dal marchio statunitense.

Oral-B Genius X scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Intelligenza artificiale e apprendimento automatico al servizio della tua igiene orale. L’Oral-B Genius X, come detto, è uno spazzolino elettrico che sfrutta algoritmi ad hoc per fornirti consigli utili a migliorare la tua routine di spazzolamento.

Lo spazzolino è in grado di raccogliere dati in tempo reale sulle nostre abitudini di pulizia dei denti. Una volta analizzati, i dati vengono trasferiti all’app per smartphone (lo spazzolino si sincronizza facilmente e velocemente grazie al Bluetooth), all’interno della quale troverai tutte le indicazioni necessarie per una pulizia orale senza precendeti.

Non solo: sfruttando sensori di pressione presenti nel corpo e nella testina, lo spazzolino sa sempre qual è la pressione che stai esercitando su denti e gengive, avvisandoti in tempo reale se stai spazzolando con troppa forza. In questo modo eviti di danneggiare le gengive, mantenendole allo stesso tempo pulite e sane.

L’Oral-B Genius X ti mette poi a disposizione 6 modalità di spazzolamento (Pulizia Quotidiana, Pro Clean (Pulizia Profonda), Denti Sensibili, Sbiancante, Protezione Gengive e Nettalingua) tra le quali scegliere di volta in volta per ottenere il risultato desiderato.

Lo spazzolino smart a prezzo stracciato: offerta, sconto e prezzo finale

Comprare l’Oral-B Genius X non è mai stato così conveniente come oggi. Merito dello sconto del 42% sul prezzo più basso recente che ti permette di risparmiare decine di euro. Acquistando lo spazzolino elettrico smart oggi lo pagherai 84,99 euro contro i 146,50 euro del listino: il risparmio è di oltre 60 euro.

Se sei iscritto ad Amazon Prime e hai aggiunto una carta di credito o debito al tuo account puoi optare per il pagamento a rate, senza interessi né spese di istruttoria. In questo caso, l’Oral-B Genius X Midnight Black Edition ti costa 17 euro al mese per cinque mesi.

