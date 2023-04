Oral-B, lo spazzolino elettrico top costa meno della metà: va comprato subito

Per la pulizia dei denti e l’igiene orale in generale, gli spazzolini elettrici hanno rappresentato un vero e proprio punto di svolta. Permettono infatti di ottenere risultati di gran lunga migliori rispetto agli spazzolini manuali senza che sia necessario cambiare la propria routine quotidiana.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Il primo è dedicato alle promozioni sui dispositivi tech, il secondo sui prodotti per la casa (elettrodomestici, alimentari, bevande, igiene personale, fai da te, animali). Per iscriverti gratuitamente basta cliccare sui due link presenti qui di seguito:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

-> Clicca qui OfferteDcasa -> Clicca qui.

E, grazie agli sviluppi tecnologici degli ultimi anni, la sensazione di pulito e freschezza è cresciuta in maniera esponenziale. Spazzolini come l’Oral-B iO 5N, ad esempio, sfruttano tecnologie innovative per garantire una pulizia approfonditaper denti più bianchi e sani già dai primi giorni di utilizzo. Uno spazzolino estremamente efficace, disponibile oggi a un prezzo decisamente interessante grazie all’offerta top garantita da Amazon.

Oral-B iO 5N, spazzolino elettrico con tecnologia magnetica

Per scoprire in anteprima tutte le offerte iscriviti al nostro canale Telegram Seguici su telegram

Oral-B iO 5N scheda tecnica: caratteristiche e funzionamento

Il segreto della pulizia profonda e prolungata dell’Oral-B iO 5N sta nell’esclusiva testina rotonda che, tramite micro-vibrazioni e oscillazioni, aiuta a ottenere risultati migliori rispetto sia agli spazzolini manuali, sia rispetto ad altri spazzolini elettrici meno efficaci. A questo si aggiunge la possibilità di scegliere tra cinque modalità intelligenti di spazzolamento (Pulizia Quotidiana, Denti Sensibili, Protezione Gengive, Pulizia Profonda, Sbiancante) che consentono di ottenere risultati migliori in base alle proprie necessità.

Il tutto si gestisce facilmente attraverso il piccolo pannello interattivo presente sul manico. Da qui sarà possibile selezionare una delle cinque, scoprire quando la batteria sta per scaricarsi o quando è arrivato il momento per sostituire la batteria. Il sensore di pressione presente nel manico riconosce invece quando mettiamo troppa foga e fa illuminare di rosso il LED di controllo, così da evitare di danneggiare le gengive durante lo spazzolamento.

Al sistema di pulizia avanzato si aggiungono anche funzionalità smart grazie alle quali migliorare la propria routine di pulizia. L’Oral-B iO 5N può essere infatti sincronizzato con lo smartphone e, grazie all’app gratuita, si potrà accedere a dati e statistiche su come ci si lava i denti. La stessa app, poi, monitora il tempo che trascorriamo ogni giorno a lavarci i denti, fornendo suggerimenti su come ottenere risultati migliori. L’intelligenza artificiale analizza infatti le nostre abitudini e ci guida per pulire tutti i denti ed evitare così di tralasciare le zone più difficili da raggiungere.

Oral-B, lo spazzolino costa meno della metà: offerta imperdibile

Come detto inizialmente, lo spazzolino elettrico del marchio statunitense è disponibile a un prezzo molto più che interessante: costa infatti meno della metà. Acquistando l’Oral-B iO 5N si potrà usufruire di uno sconto del 57%, con il prezzo che scende a 99,99 euro. Il risparmio rispetto a quello consigliato è considerevole: lo si pagherà circa 130 euro in meno.

Oral-B iO 5N, spazzolino elettrico con tecnologia magnetica