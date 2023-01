Oscar 2023: i film candidati da vedere in streaming

Le nomination agli Oscar 2023 sono state annunciate da pochi giorni e per scoprire i vincitori non resta che aspettare la cerimonia di premiazione, che si terrà a Los Angeles nella notte tra il 12 e il 13 marzo. Il film che ha ricevuto più candidature, undici in tutto, è Everything Everywhere All at Once: negli Stati Uniti è già disponibile su Prime Video e Hulu, in Italia invece è tornato in cartellone al cinema. Altri titoli candidati sono invece già visibili in streaming oppure lo saranno a breve: ecco quali sono e dove trovarli.

Oscar 2023: i film su Prime Video

Argentina, 1985 ha ricevuto una candidatura come miglior film internazionale (categoria nella quale quest’anno, tra l’altro, non c’è nemmeno un film italiano): si può vedere su Prime Video.

Oscar 2023: i film su Netflix

Il film Niente di nuovo sul fronte occidentale è tra quelli che hanno ricevuto il maggior numero di nomination (nove in totale) ed è disponibile su Netflix. Su questa piattaforma di streaming ci sono anche Blonde (Ana de Armas è candidata come migliore attrice protagonista), Glass Onion: Knives Out (candidato per la miglior sceneggiatura non originale), Pinocchio di Guillermo del Toro (nella rosa dei migliori film di animazione), Il mostro dei mari (anche questo nella rosa dei migliori film di animazione), Bardo (candidato per la miglior fotografia) e L’effetto Martha Mitchell (nomination per il miglior cortometraggio documentario).

Oscar 2023: i film su Sky e NOW

Su Sky e NOW da marzo sarà disponibile Elvis, candidato come miglior film (si può noleggiare anche su Google Play Film e Apple TV).

Oscar 2023: i film su Disney+

Il 1° febbraio arriva su Disney+ Black Panther: Wakanda Forever, film per il quale Angela Bassett è candidata come migliore attrice non protagonista. Sulla stessa piattaforma di streaming ci sono inoltre Red (candidato come miglior film di animazione), Fire of Love (nominato come miglior documentario) e Le pupille (nella rosa per il miglior cortometraggio).

Oscar 2023: dove vedere i film candidati in streaming

Tra i film candidati agli Oscar 2023 che è attualmente possibile vedere in streaming su altre piattaforme, vanno segnalati anche Causeway, per il quale Brian Tyree Henry ha ricevuto una nomination come migliore attore non protagonista, e La signora Harris va a Parigi, che ha ricevuto una nomination per i migliori costumi. Entrambi sono visibili su Apple TV.

Top Gun: Maverick, candidato come miglior film, è invece disponibile su Paramount+. Infine Aftersun, film per il quale Paul Mescal è candidato come migliore attore protagonista, è visibile su MUBI.