Il calzino smart per festeggiare le neo mamme tech

Tra pochi giorni è la festa della mamma, che sarà ancor più emozionante per una specifica categoria di donne: le neo mamme, quelle che hanno partorito da poco e hanno un figlio neonato. Specialmente se si tratta del primo figlio, però, queste neo mamme (ma anche i neo papà), non fanno altro che pensare al bambino. Non senza un bel po’ di apprensione.

Per questi genitori, e per i loro figli, esiste un prodotto super smart chiamato “smart sock“. Cioè, in Italiano, “calzino smart“. Si tratta, in pratica, di una piccola fascia per il piedino del bambino con all’interno dei sensori integrati. Lo smart sock può monitorare alcuni parametri vitali del bambino, che possono essere consultati dai genitori tramite l’app per smartphone. Gli smart sock migliori hanno sensori più precisi e un’app più sofisticata, ma costano di più. Tra i più famosi c’è Owlet Smart Sock 3, un kit formato da calzino, stazione base (da posizionare vicino il neonato) e app per smartphone.

Owlet Smart Sock 3: come funziona

Owlet Smart Sock 3 va posizionato sul piede del bambino (c’è una taglia per neonati fino a 5,5 chili e una da 5,5 a 13 chili). Integra un sensore per la pulsossimetria, cioè per misurare la saturazione di ossigeno nel sangue: se il bambino sta soffocando, o sta respirando male, l’Sp02 crolla e il sensore manda l’avviso allo smartphone. Ma non solo: in caso di pericolo anche la stazione base suona.

Il calzino rileva anche il battito cardiaco del bambino e avvisa notifiche anche su quello, se riscontra qualcosa che non va. Tutti i dati vanno a finire nell’app per smartphone, e vengono usati anche per fare una stima della qualità del sonno del bambino.

La batteria del calzino dura circa 16 ore e ha la ricarica veloce: in appena 20 minuti si aggiungono altre 8 ore di funzionamento, nel tempo di una poppata e di un cambio pannolino il dispositivo è completamente carico. E’ disponibile la ricarica wireless, direttamente sulla stazione base.

Owlet Smart Sock 3: quanto costa

Owlet Smart Sock 3 è un prodotto molto particolare: apparentemente è solo un calzino con dentro gli stessi sensori di uno smartwatch, ma in realtà è un prodotto adatto ai bambini e, per tanto, testato e approvato.

Non deve stupire, per questo, il prezzo di 339 euro: per la salute del bambino questo ed altro, anche perché il dispositivo può essere usato anche per più bambini (un secondo figlio, un cuginetto, il figlio di amici).

Owlet Smart Sock 3 – Calzino smart per neonati – Monitoraggio ossigeno e battito cardiaco