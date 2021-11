Pam & Tommy: la serie sullo scandalo che coinvolse Pamela Anderson

Da scandalo a luci rosse a serie televisiva. Pam & Tommy è la nuova miniserie che racconta la storia del sex tape di Pamela Anderson e Tommy Lee, reso pubblico contro la loro volontà e divenuto il primo video virale di quel tipo nella storia.

La vicenda risale alla metà degli anni Novanta ed è uno dei capitoli della relazione turbolenta tra l’ex attrice e bagnina di Baywatch e il musicista. I due si sono sposati nel 1995, 4 giorni dopo essersi conosciuti, e si sono lasciati nel 1998. Un amore folle, che proprio nel 1998 li vede protagonisti dello scandalo: il sex tape della coppia viene rubato e reso pubblico, facendo il giro del mondo e diventando uno dei primi video virali. Nei panni di Pam ci sarà l’attrice Lily James, già nota per Downton Abbey, mentre il musicista dannato sarà interpretato da Sebastian Stan, che abbiamo visto in The Falcon and the Winter Soldier. Dopo la pubblicazione del trailer in molti attendono la miniserie targata Hulu, che in Italia sarà distribuita da Disney+.

Pam & Tommy: la trama

La trama della miniserie Pam & Tommy è ben nota e ripercorre la relazione tra l’ex modella, attrice e playmate Pamela Anderson e il musicista Tommy Lee. Altro protagonista della vicenda è Rand Gauthier, un elettricista che venne licenziato da Lee e mai pagato.

Gauthier si vendicò rubando il contenuto della cassaforte della casa di Lee e Pam, dove trovò anche il famoso sex tape. L’elettricista era anche un ex attore porno, che passò il materiale all’impresario a luci rosse Zio Miltie, che lo riprodusse, e lo misero in vendita. Il sex tape di Pam & Tommy diventò così il primo video virale della storia.

Pam & Tommy: il cast

Il trailer che è stato diffuso mostra e conferma gli attori della miniserie Pam & Tommy. Nel ruolo dell’ex bagnina di Baywatch c’è Lily James, mentre Tommy Lee è interpretato da Sebastian Stan. L’elettricista ed ex porno attore Rand Gauthier è interpretato da Seth Rogen, mentre l’impresario Zio Miltie è Nick Offerman.

Nel cast ci sono poi gli attori Taylor Schilling (Orange is the New Black), Andrew Dice Clay (Hap and Leonard), Pepi Sonuga (Famous in Love), Spencer Granese (Mayans M.C.) e Mozhan Marnò (The Blacklist).

Pam & Tommy: quando e dove vederla

La serie è stata scritta da Robert Siegel e D.V. DeVincentis ed è diretta da Crai Gillespie, regista di Tonya.

Si tratta di una produzione originale Hulu, che arriverà in streaming a febbraio 2022 negli Stati Uniti. In Italia sarà distribuita dalla piattaforma Disney+, ma non è chiaro se uscirà in contemporanea in entrambi i Paesi.