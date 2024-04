Paramount+ lancia gli acquisti in app

Gli abbonamenti non bastano per pagare i costi esorbitanti dello streaming e, così, tutte le piattaforme cercano fonti di ricavi aggiuntive e alternative. E non parliamo solo di pubblicità, ormai sdoganata sia su Netflix, che su Prime Video e Disney+, ma di altre soluzioni ingegnose per spingere chi è abbonato ad una piattaforma a pagare un po’ di più ogni mese.

L’ultima idea per ottenere questo risultato è quella presentata da Paramount+, che ha appena lanciato la “Mobile Shopping Experience“, formula abbastanza pomposa per descrivere una cosa abbastanza semplice: gli acquisti in app.

Paramount+: la Mobile Shopping Experience

La Mobile Shopping Experience è stata lanciata da Paramount+ lo scorso fine settimana, negli Stati Uniti, durante la serata finale dei CMT Music Awards.

Paramount, per mettere in piedi questa nuova funzione, ha collaborato con un’azienda chiamata Shopsense AI. Si tratta, in buona sostanza, di permettere all’utente di comprare dei prodotti mentre guarda un contenuto in streaming. Prodotti legati al contenuto, selezionati appositamente per essere interessanti per l’utente.

Lo spettatore può visualizzare un catalogo e scegliere il prodotto e comprarlo, pagando con la carta abbinata all’abbonamento, senza uscire dall’app di Paramount+. Al momento sono disponibili capi di moda femminile, soprammobili e decorazioni per la casa e una sezione chiamata “Western Gothic Country” curata da Wallmart.

Sempre più pubblicità nello streaming

Quello di Paramount+ è solo il primo passo verso un cammino che porterà alla possibilità di acquistare sempre più prodotti tramite le app di streaming. Negli USA ci sono stati già altri esperimenti, come quello fatto a fine 2023 dal produttore di Smart TV Vizio che, in collaborazione con Home Depot, ha pubblicato sulla sua piattaforma smart proprietaria una serie di contenuti sul fai da te natalizio. Durante la visione di questi contenuti era possibile comprare i prodotti mostrati.

Di tutto ciò, però, forse in Europa arriverà solo una parte: nel nostro continente, infatti, sono in vigore i regolamenti europei DSA e DMA, che rendono molto più complesso incrociare i dati degli utenti per mostrare pubblicità contestuale così tanto profilata.

In Italia, nel frattempo, Paramount+ è disponibile con un solo tipo di abbonamento, da 7,99 euro al mese (o 79,90 l’anno) e non trasmette pubblicità. In USA, Canada e Australia, invece, è già disponibile con tre piani diversi: Standard, Premium e Advertising, con l’ultimo che è chiaramente meno costoso grazie alla pubblicità.

Sempre in Italia, poi, è possibile vedere Paramount+ sia tramite l’app e con un abbonamento specifico, sia tramite Sky (è incluso nel pacchetto Cinema), sia abbonandosi al suo canale all’interno di Prime Video (allo stesso prezzo di 7,99 euro).

Qualora la pubblicità in app dovesse arrivare anche in Italia, quindi, sarebbe di certo disponibile solo sull’app ufficiale di Paramount+ e non anche su Sky o su Prime Video.