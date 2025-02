Perché Amazon ha aperto una parafarmacia a Milano

Fonte foto: Amazon

Oggi apre i battenti a Milano il primo negozio fisico di Amazon in Italia: Amazon Parafarmacia & Beauty. Situato in piazza Cadorna, questo punto vendita segna un’importante svolta per il colosso dell’e-commerce, che per la prima volta nel nostro paese sperimenta la vendita al dettaglio in un contesto tradizionale.

Questo negozio, almeno per il momento, sembra essere un esperimento unico, senza che siano previste altre aperture a breve, e ha certamente delle caratteristiche quantomeno particolari e degne di nota.

Il negozio di Milano si trova in Piazzale Cadorna 4 ed è aperto dalle 8:00 alle 19:00 dal lunedì al venerdì, e dalle 9:00 alle 19:00 il sabato e la domenica. L’intero negozio è gestito da nove persone, tra cui farmacisti, sales assistant e personale addetto alla pulizia e al magazzino, tutti dipendenti di una ditta esterna ad Amazon.

Cosa vende Amazon Parafarmacia & Beauty

Il negozio, di circa 130 metri quadri, è un vero e proprio un flagship store in cui Amazon mette in mostra sé stessa e i brand partner.

L’assortimento è composto da circa duemila prodotti. Quasi l’80% di essi sono prodotti di dermocosmesi e cura della persona, mentre solo il restante 20% sono farmaci da banco e integratori.

Nonostante la presenza di farmaci da banco, l’intento di Amazon non sembra essere quello di competere direttamente con le farmacie tradizionali, bensì di ampliare la propria offerta nel settore della bellezza e della cura della persona.

All’interno del negozio, i clienti possono trovare un’ampia selezione di prodotti di marchi noti come Eucerin, La Roche-Posay, Vichy, Avène, Bionike, Rilastil e CeraVe.

Il negozio è stato progettato per offrire un’esperienza di acquisto innovativa. La galleria principale ospita un’esposizione di prodotti di bellezza e cura della persona, con postazioni “Place & Learn” dotate di display digitali interattivi.

Questi schermi riproducono video informativi sui prodotti quando vengono posizionati su appositi vassoi, offrendo dettagli sugli ingredienti, le modalità d’uso e altre informazioni utili. Anche gli scaffali sono dotati di display e etichette elettroniche per facilitare l’esplorazione dei prodotti.

Un’altra area distintiva è il “derma-bar“, dove i clienti possono sottoporsi gratuitamente all’analisi digitale della pelle, tramite strumenti tecnologici di vario tipo, e ricevere consigli personalizzati sui prodotti più adatti in base ai risultati ottenuti. Il derma-bar offre anche stazioni di prova prodotto.

Non mancano, infine, un’area dedicata ai farmaci da banco e la presenza di quattro farmacisti che si alternano al banco. I farmacisti sono a disposizione per fornire assistenza, informazioni e consulenza sui prodotti disponibili.

Perché Amazon ha aperto una parafarmacia fisica

L’apertura di questo negozio fisico sembra essere motivata da una precisa strategia di marketing. Infatti, la parafarmacia non effettuerà vendite online e i prezzi praticati nel negozio saranno allineati a quelli che un utente può trovare online. Inoltre, i clienti Prime non potranno usufruire dei vantaggi a cui sono abituati online.

Vista la composizione dell’assortimento, si ipotizza che Amazon non voglia usare il negozio di Milano per fare concorrenza a farmacie e parafarmacie tradizionali.

Sembra più probabile, invece, che Amazon voglia usare questo negozio fisico per mostrare, nel miglior modo possibile, un gran numero di prodotti a più potenziali clienti possibili. In tal modo potrà raccogliere informazioni “dal vivo“ su cosa interessa di più ai clienti e, eventualmente, aggiungere alcuni prodotti al suo assortimento online.