Perché il telefonino non prende?

In montagna, allo stadio o in cantina spesso il telefono non prende. Ecco quali sono le principali cause che bloccano il segnale del nostro smartphone

Fonte foto: fizkes / Shutterstock

Le cause che impediscono allo smartphone di agganciare correttamente la rete mobile possono essere diverse. Nel caso in cui il telefonino non prende e, quindi, non si riesce a fare e ricevere chiamate ed è impossibile connettersi a Internet sarà necessario effettuare una serie di verifiche in modo da capire qual è l’ostacolo che rende impossibile il collegamento. Ecco le cause principali per cui un telefonino non riesce a prendere la linea.

La rete mobile non è disponibile

Per accedere alla rete mobile (per chiamate, messaggi e per accedere a Internet) è necessario che nell’area in cui ci si trova sia disponibile la copertura del proprio operatore. Se l’area non è coperta, infatti, non sarà possibile agganciarsi alla rete mobile.

Di conseguenza, il telefonino non prenderà. Bisognerà spostarsi in una zona in cui la rete dell’operatore è disponibile. Nelle zone rurali e a bassa densità abitativa, nonostante gli investimenti degli operatori, è ancora frequente imbattersi in aree non coperte e in cui non è possibile sfruttare una rete mobile.

Uno dei casi più frequenti di questo tipo di problema è la scarsa copertura del 5G che, a distanza di diversi anni dal lancio in Italia, è ancora diffuso in modo limitato in Italia.

C’è un ostacolo che blocca la rete

Anche nelle aree in cui c’è la copertura della rete del proprio operatore può capitare che il telefonino non prenda. Questo problema può essere legato alla presenza di ostacoli fisici che “bloccano” le onde radio e rendono impossibile il collegamento tra il dispositivo e il ripetitore dell’operatore. In una galleria, in un seminterrato o anche in una stazione della metropolitana è possibile che la rete mobile non sia disponibile.

Sovraccarico di rete

Quando la rete mobile è sovraccaricata potrebbe essere impossibile connettersi. Questo può avvenire durante un evento a cui partecipano tante persone (ad esempio un concerto in uno stadio) oppure quando tanti utenti usano in contemporanea la rete (ad esempio per inviare gli auguri a Capodanno dopo la mezzanotte). Se la rete è sovraccarica, bisognerà soltanto attendere un po’ per poter tornare ad utilizzarla.

La rete dell’operatore non funziona

Un altro motivo per un cui il telefonino non prende può essere legato a un malfunzionamento della rete. Si tratta di un evento raro ma possibile: un problema tecnico potrebbe rendere inaccessibile la rete di un operatore. In questi casi, bisognerà attendere la risoluzione per poter tornare a connettersi. Per verificare se c’è un malfunzionamento in corso è possibile effettuare (utilizzando una connessione funzionante, come quella di casa) una ricerca sul sito Downdetector.it oppure consultare i canali social del proprio operatore.

C’è un problema con lo smartphone

Se il telefonino non prende, il problema potrebbe essere legato al dispositivo e non alla rete. Potrebbe esserci un bug o un problema di tipo hardware. La prima cosa da fare, in questi casi, è provare a riavviare il dispositivo. C’è anche un altro aspetto da considerare: uno smartphone di diversi anni fa potrebbe non essere in grado di connettersi alla rete. Alcuni smartphone, ad esempio, si fermano al 3G e non supportano 4G e 5G. Diversi operatori italiani (e non solo) hanno dismesso il 3G. I dispositivi che non supportano il 4G, quindi, devono accontentarsi del 2G, con una velocità ridottissima della connessione.