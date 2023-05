Pesci Piccoli: chi sono gli ospiti speciali

Manca sempre meno all’uscita di Pesci piccoli – Un’agenzia. Molte idee. Poco budget, la prima serie comedy prodotta e ideata dai The Jackal che sarà disponibile in esclusiva su Prime Video a inizio giugno. A far crescere ulteriormente l’impazienza dei fan è stato il recente annuncio del cast della serie: oltre ai volti più noti della content factory – i protagonisti saranno infatti Fabio Balsamo, Gianluca Fru, Aurora Leone e Ciro Priello – in ogni puntata ci saranno anche degli ospiti speciali.

Iscriviti a Prime Video per vedere Pesci Piccoli

Il cast della serie Pesci Piccoli

Prodotta da The Jackal in associazione con Mad Entertainment e in collaborazione con Prime Video, la serie Pesci Piccoli. Un’agenzia. Molte idee. Poco Budget avrà tra i protagonisti, oltre ai già citati volti celebri dei The Jackal, anche Martina Tinnirello.

Ma non solo: i sei episodi, come accennato, saranno arricchiti anche da alcune comparse. Si tratta di Herbert Ballerina (comico noto soprattutto per i progetti insieme a Maccio Capatonda e già tra i concorrenti di LOL: Chi ride è fuori), il cantante Achille Lauro, Giovanni Mucciaccia (lo storico conduttore di Art Attack), il giovane comico e creator Gabriele Vagnato, Valentina Barbieri (creator molto seguita online per le sue imitazioni comiche) e Mario "Il Ginnasio" Terrone, cantante e creator.

Nel cast di Pesci piccoli ci sono anche Amanda Campana, Anna Ferraioli Ravel, Angelo Spagnoletti, Veronica Mazza, Giovanni Anzaldo, Sergio Del Prete, Flavio Pellino, Sara Penelope, Dino Porzio, Francesca Romana Bergamo, Alessia Santalucia, Gianni Spezzano, Marina Zanchi e Mario Zinno. La regia della serie è di Francesco Ebbasta, che ne è anche l’ideatore insieme ad Alessandro Grespan. I due sono inoltre autori del soggetto e della sceneggiatura con Luca Vecchi e Stefano Di Santi.

La trama di Pesci Piccoli

Come mostrato anche dal trailer della serie, che è stato pubblicato negli scorsi giorni, Pesci Piccoli. Un’agenzia. Molte idee. Poco Budget racconta le storie di un gruppo di colleghi e amici (ovvero Ciro, Fabio, Fru e Aurora) che lavorano in una piccola agenzia di comunicazione social. Tra star di TikTok (o aspiranti tali), brand provinciali un po’ sfigati e influencer tragicomici, le giornate lavorative dei protagonisti non porteranno forse a grandi visualizzazioni e successi nazionali, ma di certo promettono di essere ricche di risate.

Come in qualunque ufficio, poi, non mancano gesti di amicizia, flirt tra colleghi e riti di gruppo. L’arrivo di una nuova manager, declassata ma determinata a dimostrare il suo valore, aprirà le porte a un’ondata di novità e anche a un cambio di prospettiva.

Quando esce Pesci Piccoli in streaming

La serie dei The Jackal Pesci Piccoli. Un’agenzia. Molte idee. Poco Budget arriva su Prime Video dall’8 giugno 2023.

Iscriviti a Prime Video per vedere Pesci Piccoli