Philips, la friggitrice ad aria costa la metà: prezzo super scontato

Fonte foto: Amazon

Per spiegare il successo della friggitrice ad aria servirebbe un trattato sociologico. In pochissimo tempo questo nuovo elettrodomestico ha conquistato il cuore e le cucine di milioni di italiani e di italiane. I motivi del successo sono i più disparati: il prezzo normalmente alla portata di tutti, la possibilità di scegliere tra decine di modelli tutti differenti tra di loro e la facilità di utilizzo. Su Amazon le friggitrice ad aria hanno conquistato la vetta della classifica degli elettrodomestici più venduti e in questi giorni a catturare l’attenzione è la Philips Airfryer XL Essential, una friggitrice pensata per la famiglia che permette di cucinare cibo per 4-5 persone in una sola volta.

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Oltre ad avere caratteristiche molto interessanti, la friggitrice è disponibile in offerta su Amazon a un super prezzo. Da oggi la trovi con uno sconto del 50% che te la fa pagare esattamente la metà e risparmi più di 100 euro. Inoltre, per diminuire l’esborso iniziale hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero. Insomma, l’offerta perfetta per cominciare al meglio il weekend: non farti scappare questa opportunità.

Philips Airfryer XL Essential

Philips Airfryer XL Essential: prezzo, offerta e sconto Amazon

Oggi trovi la friggitrice ad aria Philips Airfryer XL Essential in promo a un prezzo di 119,99 euro, con uno sconto del 50% rispetto a quello di listino. Si tratta del minimo storico di quest’ultimo periodo e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 24 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. L’elettrodomestico per la cucina è già disponibile per essere spedito e la consegna avviene in tempi rapidissimi, anche in meno di ventiquattro ore. La puoi provare con tutta calma avendo a disposizione ben 30 giorni per effettuare il reso gratuito.

Philips Airfryer XL Essential

Philips Airfryer XL Essential: le caratteristiche tecniche e le funzionalità

La friggitrice ad aria perfetta per la famiglia. Le dimensioni extra large permettono di cucinare qualsiasi pietanza per un massimo di 4-5 persone e anche in pochissimo tempo. Infatti, la friggitrice Philips Airfryer XL Essential riduce i tempi di cottura rispetto a un normale forno fino al 50% con un risparmio sulla bolletta dell’elettricità fino al 70%. Non finisce qui: la friggitrice ad aria ti aiuta anche a cucinare in modo più salutare con un risparmio sull’olio fino al 90%.

Questa friggitrice ad aria Philips è dotata di 7 modalità di cottura differenti che puoi scegliere facilmente tramite il touchscreen della console di comando. Oltre alle classiche patatine puoi preparare anche carne, verdure, torte, pesce e tantissime altre cose. Il nome potrebbe trarre in inganno, ma con la friggitrice ad aria puoi anche preparare delle gustosissime verdure alla griglia.

Dotata della tecnologia Rapid Air che distribuisce l’aria calda in modo uniforme nel cestello, è una delle migliori friggitrice nella sua fascia di prezzo. Hai anche accesso all’app NutriU che ti suggerisce ricette personalizzate in base ai tuoi gusti. Non acquistarla a questo prezzo sarebbe un grossissimo errore.

Philips Airfryer XL Essential