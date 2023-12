Philips, sconto esagerato per la macchina per il caffè: offerta imperdibile

Fonte foto: Amazon

Un culto, o quasi. Per gli italiani, quello del caffè mattutino è un vero e proprio rito laico, da svolgersi secondo rituali ben precisi. Necessario, quindi, avere una macchinetta espresso che permetta di avere un caffè profumato e cremoso come quello del bar.

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Con la macchina per caffè espresso Philips Series 2200 con sistema LatteGo bere un caffè a regola d’arte ogni mattina sarà più semplice che mai. Potrai prepararlo esattamente come piace a te, scegliendo miscela preferita e intensità desiderata. Ma non solo: il cappuccinatore automatico ti permetterà di avere una crema di latte schiumosa e soffice come quella del bar sottocasa, per un cappuccino buono come mai prima d’ora. E grazie alla promozione top di oggi su Amazon, è più conveniente che mai: non solo risparmi centinaia di euro sul prezzo, ma la paghi anche a rate senza interessi né spese di istruttoria.

Macchina espresso Philips Series 2200 con sistema LatteGo

Philips, macchina espresso a tasso 0 su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Un’offerta da urlo, quella di oggi sulla macchina espresso del produttore olandese. La Philips Series 2200 con sistema LatteGo è disponibile al prezzo più basso di sempre grazie allo sconto del 42% al quale si somma un coupon del valore di 70 euro. Uno sconto esagerato che fa crollare il prezzo a 309,99 euro e ti fa risparmiare ben 340 euro sul listino (il prezzo consigliato è di 649,99 euro).

Come accennato, allo sconto top si somma anche la possibilità di pagare a rate, senza interessi né spese di istruttoria. Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento possono scegliere il pagamento in 5 rate a interessi 0. Così facendo, la Philips Series 2200 LatteGo costa 62 euro al mese per cinque mesi.

Amazon, poi, ha esteso il periodo di reso fino al 31 gennaio 2024. Potrai acquistarla come regalo di Natale e, nel caso di "doppione" o regalo errato, restituirla e avere indietro tutti i tuoi soldi nel giro di una manciata di minuti.

Macchina espresso Philips Series 2200 con sistema LatteGo

Philips Series 2200 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Non un semplice caffè, ma il tuo caffè. Con Philips Series 2200 potrai scegliere la miscela di caffè preferita in grani e, grazie al macinacaffè incorporato, selezionare il livello di macinatura desiderato. Dall’intuitivo pannello di controllo frontale potrai poi scegliere intensità e lunghezza tra le varie impostazioni disponibili, ottenendo così una bevanda che risponde esattamente ai tuoi gusti.

Il sistema automatico LatteGo, invece, permette di avere una crema di latte morbida e densa come quella del bar. Con il tocco di un pulsante potrai gustare un cappuccino, latte macchiato o latte caldo setoso e soffice come quello che bevi solitamente al bar.

Macchina espresso Philips Series 2200 con sistema LatteGo