Il nuovo Nothing Phone (2a) è ufficiale ed è già ordinabile: ecco le caratteristiche e il prezzo del nuovo smartphone di Nothing.

Fonte foto: Nothing

Dopo settimane di indiscrezioni, Nothing ha annunciato ufficialmente il nuovo Nothing Phone (2a). Si tratta di un nuovo smartphone che va ad arricchire la gamma Nothing diventando, di fatto, il nuovo entry level e affiancando il Nothing Phone (2) svelato la scorsa estate. Questo modello va posizionarsi nella fascia media del mercato, con l’ambizione di sostenere in modo significativo le vendite di Nothing nel corso dei prossimi mesi.

Nothing Phone (2a): caratteristiche tecniche

Il nuovo Nothing Phone (2a) si posiziona, come detto, al di sotto del Nothing Phone (2) ma sopra il Nothing Phone (1). Le specifiche sono, in ogni caso, molto interessanti grazie alla presenza sotto la scocca del chip MediaTek Dimensity 7200 Pro, realizzato con processo produttivo a 4 nm di seconda generazione di TSMC.

Stando a quanto dichiarato da Nothing, il chip è stato “progettato con MediaTek” per garantire le migliori prestazioni e un’efficienza energetica ottimale. Si tratta di un’evoluzione del MediaTek Dimensity 7200, ufficializzato dall’azienda cinese lo scorso anno.

Il chip, stando ai dati forniti da Nothing, consente allo smartphone di superare i 740 mila punti nel benchmark di AnTuTu. A tenere sotto controllo le temperature del chip c’è un sistema di raffreddamento avanzato che combina una camera a vapore con uno strato di grafite per migliorare la dissipazione termica. Complessivamente, il Nothing Phone (2a) è più potente del 13% e più efficiente del 16% rispetto al Phone (1), con Snapdragon 778G+.

Il nuovo smartphone di Nothing arriverà sul mercato in due varianti:

8 GB di RAM e 128 GB di storage

12 GB di RAM e 256 GB di storage

Con la tecnologia RAM Booster è possibile incrementare la RAM fino a 20 GB, aggiungendo RAM virtuale (fino a 8 GB extra), utilizzando una porzione della memoria di storage. Per entrambe le varianti dello smartphone c’è una batteria da 5.000 mAh con possibilità di sfruttare la ricarica rapida da 45 W, come avviene anche su Phone (2) che, però, a differenza del Phone (2a) ha anche la ricarica wireless.

La scheda tecnica del nuovo Nothing Phone (2a) include anche un display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate adattivo fino a 120 Hz. Sotto al pannello c’è un sensore di impronte digitali. Da notare le cornici ridotte a 2,1 mm su tutti e quattro i lati (si tratta delle più sottili di tutta la gamma Nothing). Il rapporto schermo/corpo è del 91,65%.

Ci sono poi due fotocamere posteriori, una con sensore principale da 50 Megapixel (con OIS) e una ultra-grandangolare da 50 Megapixel. Le foto scattate da entrambi i sensori vengono rielaborate immediatamente dal TrueLens Engine, una serie di algoritmi che serve a migliorare la qualità degli scatti, a ridurre le distorsioni delle lenti e, in generale, ad avvicinare il più possibile il risultato finale a ciò che l’occhio umano vede realmente.

Gli utenti possono sfruttare anche la funzione UltraXDR, sviluppata in collaborazione con Google, che aumenta il contrasto e la differenza tra luci e ombre. C’è anche la Modalità notturna, da usare la sera o quando c’è poca luce. La fotocamera anteriore utilizza lo stesso sensore del Phone (2) da 32 Megapixel, con una sensibilità alla luce superiore del 27% rispetto a quella del Phone (1).

L’interfaccia utente è Nothing OS 2.5, ed è basata su Android 14. Nothing assicura 3 anni di aggiornamenti del sistema operativo (lo smartphone dovrebbe arrivare ad Android 17) e 4 anni di aggiornamenti di sicurezza.

Nella parte posteriore della scocca, il nuovo Phone (2a) propone una nuova versione dell’intefaccia Glyph, con tre LED e la possibilità di utilizzare funzioni già viste sul Phone (2) come Glyph Timer e Glyph Progress. A completare le specifiche troviamo il chip NFC, il Wi-Fi 6, il Bluetooth 5.3 e un sistema di altoparlanti stereo. Le dimensioni sono pari a 161 x 76,3 x 8,55 mm a fronte di un peso di 190 grammi.

Nothing Phone (2a): prezzo e disponibilità

Il nuovo Nothing Phone (2a) è già disponibile in preordine e sarà acquistabile a livello globale a partire dal prossimo 12 marzo. Il modello base con 8 GB di RAM e 128 GB di storage è disponibile al prezzo di 349 euro mentre la versione top di gamma con 12 GB di RAM e 256 GB di storage è acquistabile al prezzo di 399 euro.

A parità di dotazione di memoria, il nuovo Phone (2a) costa 230 euro in meno rispetto al Phone (2), considerando l’attuale prezzo del top di gamma sullo store italiano di Nothing. Le colorazioni disponibili sono Black, Milk e White. Gli utenti che acquisteranno lo smartphone entro il 19 di marzo riceveranno un anno di abbonamento a Perplexity Pro, un assistente virtuale AI per la ricerca che costa 200 dollari l’anno.