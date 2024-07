Nothing Phone (2a) Plus: il modello misterioso arriva a fine mese

Il quarto telefono di Nothing è in arrivo: sarà la versione "Plus" di Nothing Phone (2a) ma su questo modello non ci sono ancora certezze, solo ipotesi

Fonte foto: Nothing

Nothing annuncia a sorpresa l’arrivo di un nuovo smartphone e, come è ormai sua tradizione, fa di tutto per aumentare la curiosità dei potenziali acquirenti centellinando le informazioni che vengono rivelate.

Il telefono si chiamerà Nothing Phone (2a) Plus e, di conseguenza, sarà una variante del Phone (2a) già in commercio. Di questo modello non sappiamo ancora nulla, se non che Nothing ci dirà qualcosa in più con successive comunicazioni col contagocce.

Dall’immagine di lancio, e dalla situazione attuale del mercato smartphone Android, possiamo però iniziare a fare qualche ipotesi non troppo campata in aria.

Nothing Phone (2a) Plus: come sarà

Per capire come potrebbe essere Nothing Phone (2a) Plus dobbiamo partire dal fatto che l’attuale Nothing Phone (2a) è un telefono di fascia medio-bassa e che il modello Plus non potrà essere troppo migliore, altrimenti andrebbe a rubare mercato al Nothing Phone (2), attuale modello di fascia medio-alta del brand.

Solitamente, nel mercato degli smartphone, il suffisso "Plus" indica una variante di un telefono che si distingue per lo schermo più grande.

In teoria, quindi, una delle differenze tra Nothing Phone (2a) e Nothing Phone (2a) Plus dovrebbe essere il display, ma ciò è improbabile perché il modello già in commercio ha uno schermo Amoled da 6,7 pollici, con risoluzione FHD+ e luminosità massima di 1.300 nit.

Ipotizzare un telefono con schermo più grande è difficile, perché sarebbe troppo grande e scomodo da usare. Piuttosto, possiamo credere ad uno schermo migliore ma delle stesse dimensioni, magari più luminoso.

Lo schermo, ad esempio, potrebbe essere quello di Nothing Phone (2): stessi parametri, ma luminosità di 1.600 nit.

In alternativa, il Plus potrebbe significare un chip più potente. E qui di spazio, prima di pestare i piedi al Nothing Phone (2) dotato di Snapdragon 8+ Gen 1, ce ne sarebbe.

Nothing Phone (2a) è dotato di chip Mediatek Dimensity 7200 Pro e la versione Plus potrebbe offrire un Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3, che è sempre di fascia media ma è molto efficiente nell’elaborazione degli algoritmi AI.

Nothing, infatti, ha dichiarato di voler puntare molto sulle nuove funzioni AI su tutti i suoi dispositivi, tanto da aver integrato ChatGPT persino sulle sue cuffiette.

L’ultima ipotesi che possiamo fare su Nothing Phone (2a) Plus riguarda la ricarica: nell’immagine di annuncio dell’arrivo del prodotto Nothing mostra un dettaglio del retro del telefono, come al solito molto particolare.

In questo caso si vedono delle piste in rilievo che ricordano molto le bobine della ricarica wireless, che non è presente su Nothing Phone (2a) ma è presente su Nothing Phone (2). Potrebbe essere proprio questo, quindi, il Plus del nuovo modello.

Nothing Phone (2a) Plus: quando arriva e quanto costerà

La data di lancio di Nothing Phone (2a) Plus è certa: il 31 luglio 2024. Non lo è affatto il prezzo, sul quale possiamo solo dire che sarà una via di mezzo tra quello di Nothing Phone (2a) e quello di Nothing Phone (2).

Nothing Phone (2a) Plus, quindi, costerà di listino più di 399 euro e meno di 679 euro. Un range di prezzo più che sufficiente per inserire in mezzo un nuovo modello, a cavallo dei 500-550 euro.

Il problema, in questo caso, è che Nothing Phone (2) è già in vendita (persino sul sito ufficiale) con un forte sconto, ad un prezzo su strada di circa 520 euro e Nothing Phone (2a) si trova su Amazon anche a 320 euro). A questo punto, quindi, lo spazio di manovra si riduce parecchio.