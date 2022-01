Pixel 6A si farà: ecco quando arriva

Sembra che, anche quest’anno, la versione di fascia media degli smartphone Google si farà e arriverà in anticipo rispetto al passato. Parliamo di Pixel 6A, un modello che potrebbe essere caratterizzato da specifiche tecniche molto interessanti e da un prezzo molto più competitivo dei top di gamma Pixel 6 e 6 Pro.

A rivelare la possibile data è stato Max Jambor di All About Samsung, in un tweet di poche parole che non lascia spazio alle interpretazioni. Nelle prime immagini apparse circa due mesi fa, lo smartphone sembrava sfoggiare lo stesso design dei due fratelli maggiori, con l’iconica striscia nera orizzontale ad accogliere le fotocamere posteriori. Dal punto di vista tecnico, invece, Pixel 6A potrebbe discostarsi significativamente dagli altri due modelli Google, pur adottando delle specifiche hardware niente male ed un comparto fotografico di tutto rispetto. Ciò permetterebbe agli utenti di acquistare un Pixel ad un prezzo molto conveniente.

Pixel 6A, com’è fatto

Secondo alcuni rumor, Pixel 6A dovrebbe essere equipaggiato di un display OLED di 6,2 pollici con risoluzione Full HD. Ciò lo renderebbe un po’ più piccolo del Pixel 6, che ha un display da 6,4 pollici, pur mantenendo delle dimensioni generose.

Per quanto riguarda l’hardware, il dispositivo di fascia media di Google dovrebbe adottare il chipset Qualcomm Snapdragon 778 che, come dimostrano le classifiche AnTuTu di dicembre, domina la fascia media in quanto a prestazioni. Tuttavia, secondo Android Police, potrebbe anche essere riproposto il processore proprietario Tensor GS101, già presente su Pixel 6 e Pixel 6 Pro.

Il comparto fotografico potrebbe essere caratterizzato dal sensore primario Samsung GN1 da 50 megapixel, già adoperato dai top di gamma Google, ma non è escluso che possano essere utilizzate soluzioni di fascia media che abbasserebbero il prezzo del dispositivo.

Purtroppo, sembra che gli utenti dovranno rinunciare all’ingresso jack per connettere le cuffie cablate, mentre il sensore di impronte digitali dovrebbe trovare posto lateralmente.

Google Pixel 6A, quando arriva

In base a quanto pubblicato nel tweet, Max Jambor ha affermato che Google Pixel 6A dovrebbe essere lanciato a maggio, magari proprio durante l’evento che vedrà la presentazione di Pixel Watch, il primo smartwatch di Big G. Il tutto potrebbe avvenire il 26 maggio nel corso del Google I/O 2022, conferenza degli sviluppatori che lo scorso anno si è tenuta nella terza settimana di maggio.

Ricordiamo che Pixel 4A e Pixel 5A sono stati annunciati entrambi nel mese di agosto, mentre Pixel 3A fece il suo debutto nel 2019 proprio durante lo stesso mese previsto per il Pixel 6A. I prezzi potrebbero essere gli stessi della passata generazione e assestarsi fra i 400 e i 500 euro.