Pixel 7a ufficiale: caratteristiche e prezzo

Google ha presentato il nuovo Pixel 7a, il suo smartphone "economico" che ha aperto ufficialmente il Google I/0 2023. Un device già ampiamente anticipato dai rumor sul web, tutti naturalmente confermati dalla presentazione dell’azienda che ha rivelato i dettagli di uno dei dispositivi più chiacchierati e attesi delle ultime settimane.

Questa volta Google ha fatto le cose in grande e il Pixel 7a somiglia molto alla serie regolare degli smartphone di Big G, pur dovendo per ovvie ragioni cedere a qualche piccolo compromesso, come nella scelta dei materiali plastici per la scocca. Sorprendente la scelta fatta da Google per la fotocamera principale: si passa dal sensore da 50 MP di Pixel 7 ad un nuovo sensore da 64 MP.

Google Pixel 7a – Colore Bianco – Con Pixel Buds A

Google Pixel 7a: scheda tecnica

Google Pixel 7a ha un display OLED da 6,1 pollici, con risoluzione FHD+ (1.080×2.400 pixel) e refresh rate variabile fino a 90 Hz. A protezione dello schermo l’ormai noto Corning Gorilla Glass 3.

Il processore, come anticipato dalle molte indiscrezioni, è il Google Tensor G2 affiancato dal chip per la sicurezza Titan M2, entrambi già ampiamente testati sugli ultimi device della serie 7 di Google Pixel. Per la memoria troviamo un solo taglio con 8 GB di RAM e 128 GB di spazio per l’archiviazione.

Anche per il comparto fotografico trovano conferma i molti rumor trapelati sul web nelle settimane passate e quindi, il Pixel 7a ha un sensore principale da 64 MP e uno ultra-grandangolare da 13 MP, il primo con stabilizzatore ottico (OIS) e il secondo con stabilizzatore elettronico (EIS). La selfiecamera, invece, è da 13 MP. Ottima soluzione quella messa in campo da Google che avvicina questo smartphone alle performance fotografiche già viste sui fratelli maggiori.

Per la connettività è ovviamente garantito il supporto alla rete 5G, le e-SIM, il WiFi 6E, il Bluetooth 5.3, l’NFC, il Google Cast, l’USB-C 3.2 Gen 2 e le varie soluzioni per la geolocalizzazione satellitare: GPS, GLONASS, Galileo, QZS e BeiDou.

La batteria è 4.385 mAh con ricarica cablata 18W e ricarica wireless, inserita per la prima volta su uno dei device economici di Google. Infine il sistema operativo sarà Android 13 con i classici cinque anni di aggiornamenti garantiti da Google.

Google Pixel 7a: quanto costa

Il nuovo Google Pixel 7a è già acquistabile, anche in Italia, sia sullo store ufficiale di Google che su Amazon nei colori: Grigio antracite, Celeste, Bianco ghiaccio, Corallo che però è un’esclusiva del Google Store.

Il prezzo suggerito è di 509 euro, non proprio economico ma in linea con le anticipazioni che sono circolate sul web nelle settimane passate, anche se bisogna sottolineare che con qualche euro in più, spesso, è possibile acquistare il Google Pixel 7 in offerta. Tuttavia per gli acquisti fino al 22 maggio, l’azienda regalerà agli utenti anche uno dei diversi modelli di Buds A a discrezione dell’utente.

