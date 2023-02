Pixel 8, cosa sappiamo del prossimo smartphone di Google

A meno di cinque mesi dal lancio degli ultimi Pixel 7 e Pixel 7 Pro, cominciano a circolare sul web le prime indiscrezioni che riguardano i prossimi Google Pixel 8 che l’azienda di Mountain View dovrebbe lanciare ad ottobre 2023. Questo se rispetterà la cadenza di lancio che ha già contraddistinto i precedenti modelli, anche se c’è chi pensa che i Pixel 8 verranno proposti "più tardi nel 2023".

Google Pixel 8, le prime indiscrezioni

Come ogni flagship che si rispetti anche il prossimo Google Pixel 8 è entrato nei radar dei vari leaker che stanno facendo a gara nel rivelare cosa potrebbe offrire. Nonostante infatti manchino molti mesi allo loro presunta data di lancio, si comincia a sapere alcune caratteristiche tecniche, come sempre tutte da confermare.

Iniziando dal SoC, secondo Android Police questo che farà capolino nel prossimo Google Pixel 8 sarà il nuovissimo Tensor G3 che pare essere già in fase di test con il nome in codice Zuma. Il SoC stando a quanto si dice si basa sul processore Samsung Exynos 2300, un SoC che il brand coreano non ha ancora annunciato. Se questo verrà confermato, Google Pixel 8 vedrà un aumento delle prestazioni generali a fronte di una migliore efficienza energetica, il che di certo non è da sottovalutare.

Per quanto riguarda il display, questo del Pixel 8 (che pare in Google sia chiamato con il nome in codice Husky) dovrebbe presentare una risoluzione pari a 2822×1344 pixel. I rumor parlano anche di un modello "più piccolo" (nome in codice Shiba) che arriverà con una risoluzione inferiore, in questo caso pari a 2268x1080p.

Quello che lascia perplessi riguardo a questi rumor che se queste specifiche verranno confermate significa che i nuovi Pixel 8 offriranno una risoluzione minore del display rispetto agli attuali Google Pixel 7. Questo però potrebbe lasciar presagire che i nuovi flagship di Big G avranno dimensioni minori, almeno secondo Android Police.

Google Pixel 8 Pro forse in ceramica

E, novità che tutti attendono, i nuovi Pixel 8 dovrebbero presentare parti in ceramica. Anche se questo materiale premium in precedenza sembrasse destinato a un nuovo Pixel 7a, pare che le strategie si Google siano cambiate.

L’azienda pare si sia convinta che proporre un materiale bello da vedere, ma sicuramente costoso, sia più logico destinarlo al top di gamma di una nuova famiglia di smartphone (il Google Pixel Pro?) piuttosto che su un nuovo modello di una serie già esistente.

Ad oggi siamo solo nel campo dei rumor e per avere qualche certezza in più riguardo a quanto avranno da offrire i nuovi Pixel 8 di Google bisognerà attendere ancora qualche mese.