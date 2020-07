PlayStation 5, annunciati oggi prezzo e data di uscita?

Un fulmine a ciel sereno: questa sera (13 luglio 2020 ndr.) Sony potrebbe annunciare il prezzo e la data di uscita della PlayStation 5 tramite un post pubblicato sul proprio blog ufficiale. Il rumor arriva dall’utente Twitter Marlon Gaming Nation che già si era fatto notare nelle settimane precedenti per notizie simili sulla console Sony. Logicamente questa anticipazione va presa con le dovute cautele: fino a quando non ci sarà un annuncio ufficiale da parte di Sony ci troviamo nel campo delle supposizioni.

L’azienda giapponese non ha mai detto quando rivelerà il prezzo della console e difficilmente lo farà tramite un post sul proprio blog ufficiale. D’altronde Sony ha già confermato che fino a quando non uscirà la PS5, organizzerà ogni mese un evento in streaming per annunciare nuove caratteristiche e nuove notizie sulla console. E tra queste informazioni c’è sicuramente il prezzo e la data di uscita. Pare improbabile che l’annuncio venga fatto tramite un anonimo post sul blog ufficiale dedicato alla console.

Quando verrà annunciato il prezzo della PlayStation 5

Secondo l’account Twitter, l’azienda giapponese dovrebbe annunciare il prezzo e la data di uscita della PlayStation 5 questa sera alle ore 21:30. Il tutto dovrebbe avvenire tramite un articolo sul blog ufficiale della console. Una scelta un po’ anonima, soprattutto dopo il successo dell’ultimo evento in live streaming seguito da milioni di appassionati dove Sony ha prima mostrato i titoli in uscita per la PS5 e poi il design della console.

La scelta più logica sarebbe quella di organizzare un secondo evento in streaming, con la presentazione di nuovi titoli (anche senza nessuna esclusiva significativa) e alla fine l’annuncio del prezzo e della data di uscita della PS5. Vedremo cosa sceglierà di fare Sony.

Il prezzo e la data di uscita della PlayStation 5

In attesa di notizie ufficiali, il prezzo e la data di uscita della PlayStation 5 continuano a tenere banco. Da oramai più di un mese non si parla d’altro e molti hanno provato a fare delle ipotesi. La più probabile è che la PS5 costi circa 500 euro, mentre la versione Digital Edition tra i 50 e i 100 euro in meno. Per quanto riguarda la data di uscita sul mercato vengono in soccorso due fattori: il Black Friday 2020, fissato per il 27 novembre, e l’uscita di alcuni videogame fissata per la metà di novembre e che saranno disponibili anche per le console next-gen. Quindi è molto probabile che la PS5 arrivi tra la seconda e la terza settimana di novembre.