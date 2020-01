PlayStation 5, prezzo e data di uscita rivelate da una fonte

15 Gennaio 2020 - Sony potrebbe presentare la PlayStation 5 tra poche settimane e lanciarla sul mercato ad ottobre 2020. È quanto emerge da un leak apparso su 4Chan che, però, non sembra credibile al 100%. Anzi, sembra proprio una mezza bufala che non fa altro che confermare quanto interesse, e quante chiacchiere, stia generando l’attesa della PS5.

Nello stesso leak si parla anche di un prezzo di vendita ormai definitivo e di alcuni giochi che verranno presentati al lancio della nuova console 2020 di Sony. In realtà, però, la fonte originale di questo post su 4Chan, un presunto memo interno a Sony Interactive Entertainment Europe, risale a settembre 2019. La notizia è stata molto discussa anche su Reddit, dove la maggior parte degli utenti ritiene che si tratti di una notizia falsa anche perché il post su 4Chan cita esclusivamente fonti anonime ed è già stato in parte smentito con i fatti da Sony. Infine, dal rumor emergono delle specifiche tecniche con una potenza di 10 TeraFLOP praticamente identica a quella della Xbox Series X che, però, dovrebbe costare parecchio di più.

PlayStation 5: prezzo e data di uscita secondo il leak

Prendendo quindi con estrema cautela quanto scritto dall’anonimo su 4Chan, la PlayStation 5 dovrebbe essere presentata ufficialmente da Sony (specifiche tecniche, design e controller DualShock 5 inclusi) in un meeting a New York il 5 febbraio, e successivamente messa in commercio il 23 ottobre al prezzo di 499 dollari, cioè circa 450 euro. Tra i giochi che dovrebbero essere pronti già al lancio ci sarebbero Ghost of Tsushima, Death Standing: Definitive Edition, Final Fantasy VII Remake.

Informazioni credibili?

Sono in molti, a dire il vero la maggioranza, a credere che le informazioni condivise in forma anonima su 4Chan siano in gran parte un fake o, quanto meno, sbagliate. Ad esempio nel post si dice che, dopo la prima presentazione a fine gennaio, Sony parteciperà all’E3 2020 di Los Angeles a giugno e farà una nuova presentazione, più dettagliata, definita “PlayStation Showcase“. Sony, però, ha nelle scorse ore smentito ufficialmente che sarà presente all’E3 quest’anno. Infine, va ricordato che fino ad oggi 4Chan non si è mai dimostrata una fonte molto affidabile e, a quanto pare, non lo è stata neanche questa volta.