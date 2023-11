Poco C65 ufficiale: scheda tecnica e prezzo

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Poco ha presentato ufficialmente per il mercato degli Stati Uniti il nuovissimo Poco C65, uno smartphone low-cost che nei prossimi mesi arriverà anche in versione Global. Parliamo essenzialmente di un dispositivo entry level che arriva sul mercato con una scheda tecnica semplice e funzionale, orientata principalmente all’utilizzo quotidiano tra social, messaggistica e navigazione sul web.

Questo, chiaramente, non è uno svantaggio e Poco ha deciso semplicemente di rivolgersi a una fascia ben precisa di consumatori, quelli che hanno bisogno di un device per tutti i giorni e senza eccessi ma che, soprattutto, arrivi in commercio a un prezzo appetibile.

Poco C65: scheda tecnica

Il nuovo Poco C65 ha un display LCD da 6,74 pollici, con risoluzione HD+ (1.600×720 pixel) e refresh rate variabile fino 90 Hz. A protezione dello schermo troviamo un vetro Corning Gorilla Glass, che lo tiene al sicuro efficacemente da graffi, urti e cadute.

Lo schermo è anche certificato TÜV Rheinland Low Blue Light per basse emissioni di luce blu (altamente dannosa per gli occhi) e TÜV Rheinland Flicker-Free, per ridurre al minimo l’affaticamento della vista autoregolando la luminosità in corrente continua ed eliminando qualsiasi sfarfallio nella gamma da 0 a 3000 Hz.

Il processore è un MediaTek Helio G85 a cui si affiancano due tagli di memoria: uno con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione e uno con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria, entrambi espandibili fino a 1 TB acquistando una scheda microSD.

Nel modello con 8/256 GB, inoltre, è possibile utilizzare la funzione Extended RAM per ottenere fino a un massimo di 8 GB di RAM aggiuntiva attingendo dallo spazio di archiviazione interno dello smartphone (se disponibile)

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 50 MP (f/1,8) e un secondo sensore per gli scatti macro fa 2 MP (f/2,4). La fotocamera frontale, invece, è da 8 MP (f/2,2).

Tra le opzioni di connettività non abbiamo, naturalmente, il 5G dato che il chip MediaTek a bordo, come ben noto, non ha al suo interno il modem per i collegamenti alla rete veloce. Tra le altre modalità di connessione troviamo: il 4G, il WiFi 5, il Bluetooth 5.3, l’ingresso per il jack audio da 3,5mm, la porta USB-C e le varie soluzioni per il rilevamento della posizione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou e Galileo.

Presente anche il chip per l’NFC, da utilizzare per i pagamenti contactless e per leggere le schede digitali, tipo la Carta d’Identità Elettronica.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh, con ricarica via cavo da 18 W. Infine il sistema operativo è Android 13 con interfaccia utente proprietaria MIUI 14 nella versione ottimizzata per device Poco.

Poco C65: prezzo e disponibilità

Il nuovissimo Poco C65 è disponibile al momento solo per il mercato statunitense in tre colorazioni: Black, Blue e Purple al prezzo suggerito di:

Poco C65 – 6/128 GB: 149 dollari (139,32euro)

Poco C65 – 8/256 GB: 169 dollari (158,02 euro).

Il dispositivo è stato annunciato anche in versione Global ma, per adesso, ancora non ci sono informazioni confermate sulla data d’uscita in Europa e, naturalmente, sul prezzo che vedremo al suo arrivo nei negozi che potrebbe essere molto simile a quello già visto un USA.

A dire il vero, però, non è nemmeno detto che Poco C65 esca in Europa dove, probabilmente, arriverà il suo gemello Redmi 13C.