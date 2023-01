Poco X5 e X5 Pro sono pronti al lancio: come saranno

I Poco X5 5G e Poco X5 Pro stanno per debuttare sul mercato, visto le recenti certificazioni a livello globale che hanno superato per poter approdare nei diversi Paesi in cui verranno proposti. Da qualche mese i due smartphone sono oggetto di svariati rumor, ma ora c’ha pensato un rivenditore bulgaro a svelare in anteprima la scheda tecnica ufficiale, facendola comparire (per errore?) sul proprio store online.

Poco X5 5G e X5 Pro: caratteristiche tecniche

I due Poco X5 5G e Poco X5 Pro, che in Cina verranno inseriti nella famiglia Xiaomi Redmi Note 12, andranno ad occupare la fascia media di mercato, offrendo caratteristiche tecniche di sicuro interesse e sostituendo gli attuali modelli X4/X4 Pro (in foto).

Poco X5 5G sarà dotato di un SoC Qualcomm Snapdragon 695, stranamente differente dal SoC Snapdragon 4 Gen 1 che invece è stato scelto per il suo fratello cinese Redmi Note 12. Lo smartphone dovrebbe essere proposto in diversi tagli di memoria e spazio di archiviazione: per la prima specifica avremo 4/6/8 GB (LPDRR4X) mentre lo storage sarà o da 64 o da 128 GB UFS 2.2.

Il display sarà un AMOLED da 6,6 pollici Full HD+ che dovrebbe offrire un refresh rate a 120 Hz e frequenza di campionamento del tocco a 240 Hz. Caratteristiche queste che sono sicuramente una bella novità per un modello di fascia media.

Il comparto fotografico avrà tre sensori, di cui il principale sarà da 48 MP. Oltre a questo, si potrà disporre di un grandangolare da 8 MP e uno macro da 2 MP. Nella parte anteriore l’immancabile fotocamera per il selfie da 13 MP.

L’autonomia sarà garantita da una batteria da 5.000 mAh con ricarica a 33W. Lo smartphone arriverà sul mercato con Android 12 a bordo, ma c’è da aspettarsi un aggiornamento ad Android 13 entro poco.

Poco X5 Pro 5G dovrebbe essere tale e quale al Redmi Note Pro Speed Edition lanciato in Cina. Quindi avremo un SoC Qualcomm Snapdragon 778G abbinato anche in questo caso diversi tagli di RAM per la precisone 6/8/12 GB di tipo LPDDR4X. Lo storage sarà offerto da una memoria UFS 2.2 da 128 o 256 GB.

Il display sarà da 6,6 pollici sempre AMOLED, con risoluzione Full HD+. Non cambia rispetto al modello non Pro refresh rate (120 Hz) e campionamento al tocco (240 Hz), mentre è da sottolineare il vetro protettivo Corning Gorilla Glass 5.

Diverso e anche migliore il comparto fotografico, almeno per quanto riguarda il sensore principale che per questo modello è da ben 108 MP. Invariati il grandangolare da 8 MP e il macro da 2 MP, mentre la fotocamera per i selfie aumenta a 16 MP.

Non varia per capacità della batteria, anche in questo caso da 5.000 mAh, ma la potenza di ricarica sale a 67W.

Lato connessioni saranno ovviamente presenti WiFi 6, Bluetooth 5.2 ed NFC, oltre alla compatibilità con i vari sistemi satellitari (GPS, Glonass, Galileo, QZSS, NavIC e BeiDou). Anche questo modello arriverà con Android 12 e MIUI 14.

Poco X5 5G e X5 Pro: quanto costeranno

Poco ha fissato un evento per il prossimo 6 febbraio, giorno che per molti sarà quello in cui il sub-brand di Xiaomi alzerà i veli sui nuovi X5 5G e X5 Pro. I prezzi, stando ai vari leak dovrebbero essere compresi tra i 236 e i 260 euro per il modello Poco X5 e tra i 259 e 283 euro per l’X5 Pro. A titolo di confronto, il Poco X4 Pro 5G è arrivato in al prezzo di 249,90 euro, e crediamo che anche il nuovo arrivato dovrebbe avere un costo molto simile.