Poco X6, con l'offerta Amazon è il mediogamma perfetto

Fonte foto: Poco

Poco è un brand molto apprezzato dai consumatori perché ha saputo distinguersi dalla concorrenza portando sul mercato smartphone dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, pronti a soddisfare le esigenze degli utenti che chiedono device di buona fattura a costi accessibili.

E tra i migliori prodotti del brand cinese troviamo il Poco X6, un telefono di fascia intermedia che sin dalla sua uscita ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per conquistareuna buona fetta di pubblico con una scheda tecnica molto interessante.

Con le offerte su Amazon il prezzo scende sotto i 300 euro e con uno sconto così, non bisogna avere dubbi e procedere con l’acquisto.

Poco X6 – Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 – Versione 12/256 GB

Poco X6: scheda tecnica e prezzo

Il Poco X6 ha un display AMOLED che misura 6,67 pollici, con risoluzione 1,5K (1.220×2.712 pixel), frequenza d’aggiornamento variabile fino a 120 Hz e luminosità di picco di 1.800 nit. Sullo schermo un robusto vetro Corning Gorilla Glass Victus ottimo per prevenire graffi e rotture dovute a urti e cadute accidentali.

Il processore è un Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 con questa specifica offerta che prevede 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, non espandibile.

Presente la funzione Memory Expansion, per espandere la RAM in dotazione attingendo allo spazio di archiviazione interno dello smartphone.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 64 MP, un sensore ultra-grandangolare da 8 MP e un terzo sensore per le macro da 2 MP. La fotocamera frontale, invece, è da 16 MP.

Sul fronte delle connessioni ci sono il 5G, il WiFi 5, il Bluetooth 5.2, l’USB-C 2.0, il sensore a infrarossi, l’ingresso per il jack da 3,5 mm, il chip per l’NFC e le varie opzioni per il rilevamento della posizione. Il comparto audio comprende un doppio altoparlante certificato Dolby Atmos e HiRes Audio.

La batteria è da 5.100 mAh con ricarica via cavo da 67 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia proprietaria HyperOS 1.0.1.

Infine lo smartphone è certificato IP54, ed è quindi resistente alla polvere e agli schizzi d’acqua da tutte le direzioni.

Poco X6: l’offerta su Amazon

Poco X6 è uno smartphone di fascia media con una scheda tecnica che riesce a distinguersi dai device della concorrenza, portando nelle mani degli utenti un prodotto di buona fattura, pronto a soddisfare tutte le aspettative.

Nella dotazione di questo device spicca sicuramente l’ottimo display che si avvicina nettamente ai prodotti di fascia superiore e la grande autonomia, dovuta principalmente a una batteria piuttosto capiente e al grande lavoro di ottimizzazione dei consumi del chip Qualcomm.

Il prezzo di listino di questo device è di 329,90 euro ma con le offerte su Amazon si scende fino a 289,90 euro (-12%, -40 euro) uno sconto più che interessante, che rende ancora più allettante questo Poco X6.

