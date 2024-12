Poco F6, a questo prezzo è un best buy incredibile

Fonte foto: Xiaomi

Tra i modelli più interessanti del segmento degli smartphone di fascia medio-alta c’è il Poco F6, un device che si distingue dalla concorrenza grazie a un perfetto mix di prestazioni e stile, la scelta perfetta, insomma, anche per gli utenti più esigenti, che sono in cerca di un mid-range affidabile da utilizzare nella vita quotidiana e non solo.

Oltre a una scheda tecnica molto interessante, la cosa che fa davvero la differenza in questo device è il prezzo che, approfittando delle ottime offerte su Amazon in queste ore è ancora più basso e arriva a poco più di 300 euro, una promozione irripetibile e con uno sconto così trovare di meglio è davvero molto difficile.

Poco F6 – Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 – Versione 8/256 GB

Poco F6: scheda tecnica e prezzo

Poco F6 ha uno schermo AMOLED da 6,67 pollici, con risoluzione 1,5K (1.220×2.712 pixel), frequenza di aggiornamento variabile fino a 120 Hz e 2.400 nit di luminosità di picco. A protezione del display un vetro Corning Gorilla Glass Victus.

Il processore in dotazione è un Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 affiancato, in questa specifica offerta, da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria di archiviazione, non espandibile. Non manca la funzione Memory Expansion, che consente all’utente di ottenere RAM aggiuntiva attingendo alla memoria interna dello smartphone, se disponibile.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 50 MP con autofocus veloce PDAF e stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e un sensore ultra-grandangolare da 8 MP. La fotocamera frontale è da 20 MP.

Tra le connessioni ci sono il 5G, il WiFi 6, il Bluetooth 5.4, l’USB-C 2.0, il sensore a infrarossi, il chip per l’NFC e le varie tecnologie per il rilevamento della posizione dell’utente tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS e NAVIC. Il comparto audio è formato da due speaker certificati HiRes Audio.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh con ricarica via cavo da 90 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia proprietaria HyperOS 1.0 e la promessa di tre major update e quattro anni di aggiornamenti di sicurezza.

Infine è presente la certificazione IP64, che attesta la resistenza del Poco F6 alla polvere e agli schizzi d’acqua da tutte le direzioni.

Poco F6: l’offerta su Amazon

Poco F6 ha un prezzo di listino di 449,90 euro ma grazie agli sconti su Amazon si può portare a casa questo smartphone a 319,90 euro (-29%, -130 euro) uno sconto davvero molto interessante che permette di acquistare uno smartphone di fascia alta a un prezzo davvero irripetibile.

Poco F6 – Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 – Versione 8/256 GB