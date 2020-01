Pocophone X2 pronto al debutto con caratteristiche da top di gamma

27 Gennaio 2020 - Con un video pubblicato sui propri canali social, Pocophone, azienda cinese che produce smartphone dall’ottimo rapporto qualità – prezzo, ha annunciato la presentazione del Pocophone X2 per il prossimo 4 febbraio. Dopo essere diventato un brand indipendente da Xiaomi, l’azienda cinese è tornata prepotentemente all’opera realizzando nuovi dispositivi molto interessanti. Per il 4 febbraio sono attesi il Pocophone X2 (smartphone top di gamma) e il Pocophone F2 Lite, dispositivo medio di gamma.

C’è grande attesa intorno a questo nuovi dispositivo. Il primo Pocophone è stato lanciato nell’estate del 2018, per poi scomparire per più di un anno e mezzo. Ora l’azienda cinese è pronta a tornare, puntando forte sul mercato indiano, uno dei più dinamici e in crescita degli ultimi anni. Poco ha anche annunciato alcune delle caratteristiche dello smartphone: ci sarà sicuramente una fotocamera posteriore da 64 Megapixel e lo schermo avrà una frequenza d’aggiornamento di almeno 120Hz. La presentazione sarà in India e prima di vedere l’arrivo del dispositivo in Italia bisognerà aspettare almeno un paio di mesi.

Pocophone X2, le caratteristiche

Essenzialità. Queste le parole che hanno guidato POCO nello sviluppo del nuovo Pocophone X2. I dispositivi dell’azienda cinese sono sempre stati essenziali: nessuna funzionalità inutile, ma solo tanta sostanza.

La base del Pocophone X2 è un processore Snapdragon di cui ancora non si conosce il nome esatto. Nel caso in cui il dispositivo sia un top di gamma, troveremo a bordo lo Snapdragon 865, se, invece, sarà un medio di gamma è probabile la presenza dello Snapdargon 765. A supporto 8GB di RAM e 128GB di memoria interna. Lo schermo dovrebbe avere una grandezza di 6,5 pollici con refresh rate a 120Hz, caratterizzato da cornici molto sottili e dall’assenza di notch e fori sullo schermo. La fotocamera frontale è nascosta all’interno della scocca e appare quando l’utente lancia l’app Fotocamera.

Il comparto fotografico posteriore dovrebbe vedere la presenza di tre sensori, con quello principale da 64 Megapixel. Il Pocophone X2 ha anche un raffreddamento a liquido per tenere sempre sotto controllo le temperature, anche quando lo smartphone è sotto stress. Presente il supporto alla ricarica rapida (batteria da 4000mAh) e il jack per le cuffie.

Prezzo e data di uscita Pocophone X2

Senza conoscere bene la scheda tecnica del Pocophone X2 è difficile fare delle previsioni sul prezzo dello smartphone. Molto dipenderà dal processore scelto dall’azienda cinese: se a bordo ci sarà lo Snapdragon 865, il prezzo potrebbe aggirarsi sui 400 euro, mentre se verrà scelto lo Snapdragon 765, il costo potrebbe abbassarsi sui 250 euro.

Per la data di uscita sul mercato europeo bisognerà aspettare un po’ di tempo. Se in India verrà commercializzato per la metà di febbraio, dobbiamo attenderci l’arrivo in Italia per il mese successivo.