Polar Pacer Pro, in offerta al minimo storico: a questo prezzo è un affare

Non tutti gli smartwatch sono uguali. Lo abbiamo ripetuto più volte. Oramai al classico orologio smart pensato per la vita di tutti i giorni, si sono affiancati dispositivi con caratteristiche e funzionalità specifiche e pensati per una precisa nicchia di mercato. In questa categoria rientrano sicuramente gli sportwatch. Come si può intuire dal nome, si tratta di smartwatch pensati per gli amanti dello sport e della corsa, con funzionalità specifiche di livello professionale. In un solo device sono raggruppate funzioni che fino a un paio di anni fa erano svolte da più dispositivi differenti: monitoraggio avanzato della salute (frequenza cardiaca, ma non solo), calorie bruciate, statistiche avanzate come il VO2 Max e tanto altro.

Uno sportwatch che offre tutte queste caratteristiche e anche qualcosa di più è sicuramente il Polar Pacer Pro, un orologio smart con GPS avanzato e con più di 150 modalità sportive per tenere traccia di ogni vostro movimento. Un wearable che oggi trovi anche a un prezzo mai visto prima grazie al super sconto del 37% che permette di risparmiare poco più di 120€ su quello di listino. E hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione da Amazon. Una promo da cogliere al volo se sei un appassionato di sport e sei alla ricerca di uno smartwatch davvero completo.

Polar Pacer Pro: offerta, prezzo e sconto

Un’offerta così per uno smartwatch con queste caratteristiche non è una da cosa da tutti i giorni o da tutte le settimane. Oggi trovi il Polar Pacer Pro in offerta a un prezzo di 206,99€ con uno sconto di ben il 37%. Il risparmio è di poco superiore ai 120€ e c’è anche la possibilità di dilazionare il prezzo in 5 rate da 41,40€ al mese a tasso zero. La disponibilità è immediata e arriva a casa in meno di ventiquattro ore. Inoltre, per tutti gli acquisti effettuati in questo periodo, il reso è esteso fino al 31 gennaio 2024. Puoi acquistarlo oggi e regalarlo in vista del Natale.

Polar Pacer Pro: scheda tecnica e funzionalità

Tutto quello che cerchi in uno sportwatch lo trovi nel Polar Pacer Pro. Si tratta di uno smartwatch avanzato utilizzato anche dagli atleti professionisti per tenere sotto controllo le loro attività fisiche. Il motivo è abbastanza chiaro: in un dispositivo che pesa meno di 100 grammi ci sono tantissime funzionalità differenti. Un esempio? Questo orologio è in grado di misurare il flusso sanguigno in maniera perfetta grazie a una tecnologia sviluppata internamente e ti calcola anche il livello perfetto in base al tuo livello di preparazione. Ma non finisce qui. Lo smartwatch effettua anche un calcolo accurato del V02 Max, fino a poco tempo fa un’esclusiva dei centri medici e sportivi.

Il Polar Pacer Pro permette veramente di sbizzarrirti mettendoti a disposizione più di 150 modalità di allenamento. Trovi di tutto: dalla classica corsa, fino alle attività sportive più "spericolate" come la mountain bike e l’arrampicata. E per ognuna, oltre alle statistiche classiche, l’orologio raccoglie anche dati avanzati che puoi analizzare una volta finito l’allenamento. Non manca un GPS accurato che ti segnala il percorso effettuato e lo mette in relazione con lo sforzo, per farti vedere dove sei andato più forte.

Lo smartwatch di Polar ha anche funzionalità avanzate per il riposo e il recupero che ti mostrano come hai dormito e la qualità del sonno, in modo da capire se puoi allenarti e con quale intensità. La tecnologia SleepWise, invece, ti mostra gli effetti del sonno sul tuo livello di energia e di reattività durante la giornata. E quando sei stanco mentalmente e fisicamente, lo smartwatch ti offre anche degli esercizi di respirazione.

